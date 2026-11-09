San Juan del Río estima hasta 35% del presupuesto a gasto sindical

Óscar Alcántara calculó un rango de entre 30 y 35%, pero aclaró que el dato definitivo todavía debe concentrarse.

Edificio del gobierno municipal de San Juan del Río, donde se administran los recursos destinados a nómina y prestaciones de los trabajadores sindicalizados.

Los recursos destinados a nómina y prestaciones de trabajadores sindicalizados podrían representar entre 30 y 35% del presupuesto municipal de San Juan del Río, según una estimación del secretario de Administración, Óscar Alcántara Peña.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 09, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 9 de noviembre de 2026.- Los recursos destinados a nómina y prestaciones relacionadas con trabajadores sindicalizados podrían representar entre 30 y 35% del presupuesto municipal, de acuerdo con una estimación de Óscar Alcántara Peña, secretario de Administración de San Juan del Río.

El funcionario dejó claro que se trata de un cálculo aproximado y no de una cifra definitiva del cierre presupuestal.

El monto se integra principalmente por salarios, prestaciones y beneficios contenidos en los contratos colectivos, además de distintos conceptos que administra el área de Recursos Humanos.

Alcántara explicó que el componente de mayor peso es la nómina, a la que se agregan prestaciones y obligaciones previstas para los trabajadores.

La Secretaría de Administración cuenta con un concentrado de estos conceptos a través de Recursos Humanos, por lo que el funcionario señaló que posteriormente podría precisarse el monto exacto.

Dentro del universo atendido por el municipio también se encuentran los jubilados con derecho a prestaciones. Alcántara refirió 234 jubilados vinculados con uno de los sindicatos y otros 54 correspondientes a la segunda organización, es decir, cerca de 300 personas entre ambos grupos.

La estimación del 30 al 35%, por tanto, debe tratarse como una aproximación proporcionada por el secretario y no como el resultado definitivo de una revisión presupuestal.

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