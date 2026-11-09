San Juan del Río, 9 de noviembre de 2026.- Los recursos destinados a nómina y prestaciones relacionadas con trabajadores sindicalizados podrían representar entre 30 y 35% del presupuesto municipal, de acuerdo con una estimación de Óscar Alcántara Peña, secretario de Administración de San Juan del Río.
El funcionario dejó claro que se trata de un cálculo aproximado y no de una cifra definitiva del cierre presupuestal.
El monto se integra principalmente por salarios, prestaciones y beneficios contenidos en los contratos colectivos, además de distintos conceptos que administra el área de Recursos Humanos.
Alcántara explicó que el componente de mayor peso es la nómina, a la que se agregan prestaciones y obligaciones previstas para los trabajadores.
La Secretaría de Administración cuenta con un concentrado de estos conceptos a través de Recursos Humanos, por lo que el funcionario señaló que posteriormente podría precisarse el monto exacto.
Dentro del universo atendido por el municipio también se encuentran los jubilados con derecho a prestaciones. Alcántara refirió 234 jubilados vinculados con uno de los sindicatos y otros 54 correspondientes a la segunda organización, es decir, cerca de 300 personas entre ambos grupos.
La estimación del 30 al 35%, por tanto, debe tratarse como una aproximación proporcionada por el secretario y no como el resultado definitivo de una revisión presupuestal.