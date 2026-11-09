Caso Los Cantaritos «ya se esclareció», afirma Kuri en Querétaro

A dos años del ataque, el gobernador afirmó que el caso tiene detenidos y que su meta es un Querétaro con paz y sin miedo.

Hombre sentado con micrófono en un panel, durante declaraciones sobre el caso Los Cantaritos en Querétaro
  • Declaraciones sobre el caso Los Cantaritos, a dos años del ataque, en Querétaro.
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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Nov 09, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 9 de noviembre de 2026.- A dos años del ataque en el bar Los Cantaritos, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, afirmó que el caso ya cuenta con personas detenidas y que fue esclarecido.

Empezó por las familias de las víctimas.

«Respecto a Cantaritos, por supuesto que no hay palabras para decirle a la familia lo que sucedió hace dos años. Y ya hay detenidos, ya se esclareció», expresó el mandatario estatal.

Querétaro seguro, con paz y tranquilidad para las familias: ese es, dijo, el principal objetivo de su administración.

Para sostenerlo, Kuri González afirmó que su gobierno continuará trabajando en preservar las condiciones de seguridad de la entidad y en evitar que hechos de esta naturaleza vuelvan a presentarse.

«Seguimos siempre nosotros, nuestro principal objetivo es seguir queriendo Querétaro seguro, con paz, sin miedo. Y lo seguiremos trabajando», finalizó.

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