Querétaro, 9 de noviembre de 2026.- A dos años del ataque en el bar Los Cantaritos, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, afirmó que el caso ya cuenta con personas detenidas y que fue esclarecido.

Empezó por las familias de las víctimas.

«Respecto a Cantaritos, por supuesto que no hay palabras para decirle a la familia lo que sucedió hace dos años. Y ya hay detenidos, ya se esclareció», expresó el mandatario estatal.

Querétaro seguro, con paz y tranquilidad para las familias: ese es, dijo, el principal objetivo de su administración.

Para sostenerlo, Kuri González afirmó que su gobierno continuará trabajando en preservar las condiciones de seguridad de la entidad y en evitar que hechos de esta naturaleza vuelvan a presentarse.

«Seguimos siempre nosotros, nuestro principal objetivo es seguir queriendo Querétaro seguro, con paz, sin miedo. Y lo seguiremos trabajando», finalizó.