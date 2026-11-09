Querétaro, 9 de noviembre de 2026.- La venta de bebidas alcohólicas durante la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026 tendrá como horario límite la 1:30 de la madrugada en las instalaciones generales, mientras que en el palenque podrá extenderse hasta las 3:00 horas, informó el secretario de Gobierno estatal, Eric Gudiño Torres.

Los horarios permanecen como están establecidos en los permisos correspondientes, y las autoridades vigilarán que se cumpla la normatividad durante la festividad.

El funcionario precisó los límites: “En el caso del palenque, tres de la mañana y en el caso de la feria en general hasta la una de la mañana, una y media”.

El 12 de noviembre habrá una reunión para revisar aspectos de la organización de la feria, entre ellos los permisos y las condiciones en que operarán los establecimientos que venden bebidas alcohólicas.

La supervisión también contemplará el cumplimiento de los reglamentos del municipio de El Marqués y del decreto emitido por el gobernador, Mauricio Kuri González.