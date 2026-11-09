Feria de Querétaro limita el alcohol a 1:30; palenque, a 3:00

El palenque podrá extender la venta hasta las 3:00 horas; las autoridades vigilarán permisos y reglamentos.

Eric Gudiño Torres atiende a medios sobre la venta de alcohol en la Feria Ganadera de Querétaro
  • En el palenque, la venta de bebidas alcohólicas podrá extenderse hasta las 3:00 horas; en el resto de la feria concluirá a la 1:30.
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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Nov 09, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 9 de noviembre de 2026.- La venta de bebidas alcohólicas durante la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026 tendrá como horario límite la 1:30 de la madrugada en las instalaciones generales, mientras que en el palenque podrá extenderse hasta las 3:00 horas, informó el secretario de Gobierno estatal, Eric Gudiño Torres.

Los horarios permanecen como están establecidos en los permisos correspondientes, y las autoridades vigilarán que se cumpla la normatividad durante la festividad.

El funcionario precisó los límites: “En el caso del palenque, tres de la mañana y en el caso de la feria en general hasta la una de la mañana, una y media”.

El 12 de noviembre habrá una reunión para revisar aspectos de la organización de la feria, entre ellos los permisos y las condiciones en que operarán los establecimientos que venden bebidas alcohólicas.

La supervisión también contemplará el cumplimiento de los reglamentos del municipio de El Marqués y del decreto emitido por el gobernador, Mauricio Kuri González.

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