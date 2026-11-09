JAPAM amplía a 200 sus bebederos gratuitos en San Juan del Río

Los equipos se instalan en espacios públicos, escuelas y universidades, con prioridad en planteles, para dar agua potable gratuita incluso a comunidades rurales.

Bebedero de acero inoxidable de JAPAM en San Juan del Río, con estación para llenar botellas y una lona azul con la mascota del organismo a un costado.

JAPAM instaló 75 bebederos públicos en 2025 y contempla 200 este año, con prioridad en escuelas y universidades.

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Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Nov 09, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
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San Juan del Río, 9 de noviembre de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) amplió a 200 los bebederos de agua potable que instala este año en San Juan del Río, con un avance aproximado de 30%, informó su director, José Antonio Pérez Cabrera.

La meta final es llegar a las 84 comunidades del municipio, en espacios públicos y escuelas.

En 2025, JAPAM instaló 75 bebederos públicos en oficinas de gobierno, el Centro Cívico, el Portal del Diezmo, unidades deportivas, escuelas de la zona rural y universidades: la UTEQ, la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Tecnológica de San Juan del Río.

Para este año, el organismo contempla 200, más del doble.

“Este año nos ampliamos a 200 bebederos, iremos como el 30% más menos, pero ya las estamos instalando también en las escuelas de la zona rural, no solo de la zona urbana”, explicó Pérez Cabrera.

Escuelas y universidades son la prioridad de un programa cuyo objetivo es que todos los espacios, las comunidades rurales incluidas, cuenten con agua potable gratuita.

El director enumeró tres beneficios: apoyo a la economía de las familias, mejor salud al impulsar el consumo de agua natural frente a las bebidas procesadas y menos botellas de PET.

Pérez Cabrera puso el acento en quienes viven lejos: las personas de comunidades distantes pagan transporte público y compran agua embotellada a precios altos.

“Esto se está haciendo con esa conciencia de ser empáticos con la ciudadanía y qué más que a través del agua que es un tema muy sensible y que debe ser un derecho humano siempre”, puntualizó Pérez Cabrera.

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