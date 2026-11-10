Querétaro, 10 de noviembre de 2026.- Más de 300 artistas, 150 de ellos queretanos, participan en Art Week Querétaro, una semana de artes visuales y escénicas, diseño de moda y arte urbano que ocupa varias sedes de la capital del 9 al 15 de noviembre. El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, encabezó la inauguración.
“Vamos a tener más de 300 artistas que van a mostrar todo su talento en toda esta semana, en diferentes disciplinas”, dijo Macías.
Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, encabezó la inauguración de Art Week Querétaro, que reúne a más de 300 artistas hasta el 15 de noviembre. rotativo.com.mx
Más de 150 de esos creadores son artistas queretanos y trabajan en teatro, pintura, escultura, música y cine. Según el presidente municipal, el concepto busca “atrapar nuevos públicos”, desde niñas y niños hasta jóvenes y adultos mayores.
Macías describió Art Week como un puente entre el pasado y el futuro de Querétaro e invitó a la población a asistir a las actividades.
La semana reúne artes visuales y escénicas, diseño de moda y arte urbano en varias sedes de la capital. rotativo.com.mx
La secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, afirmó que Querétaro es un punto de encuentro del talento y la creatividad. Reconoció el trabajo del presidente municipal para acercar el arte a la gente como vía para fortalecer el tejido social.
Casa Barrio y The Mind Tattoo albergan exposiciones, sesiones de dibujo, estudios abiertos y pintura en vivo.
El Festival de Murales recorre Roncopollo y las avenidas del Deporte y del Río.
Escultura figura entre las disciplinas de la semana, junto con teatro, pintura, música y cine. rotativo.com.mx
El Querétaro Fashion Show 2026, en su séptima edición, se realizará el 12 de noviembre bajo el nombre “The Underground Fashion Experience”, en el estacionamiento de Álamos Lifestyle Center by Kiva. El programa completo está en artweekqro.mx.