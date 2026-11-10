Art Week Querétaro abre con 300 artistas, la mitad queretanos

La semana reúne artes visuales y escénicas, diseño de moda y arte urbano en varias sedes de la capital del 9 al 15 de noviembre.

Felifer Macías señala una pintura mientras un hombre con lentes ríe.
  • Macías invitó a la población a asistir a las actividades de la semana.
Getting your Trinity Audio player ready...
Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 10, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 10 de noviembre de 2026.- Más de 300 artistas, 150 de ellos queretanos, participan en Art Week Querétaro, una semana de artes visuales y escénicas, diseño de moda y arte urbano que ocupa varias sedes de la capital del 9 al 15 de noviembre. El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, encabezó la inauguración.

“Vamos a tener más de 300 artistas que van a mostrar todo su talento en toda esta semana, en diferentes disciplinas”, dijo Macías.

Felifer Mac\u00edas habla en el podio durante la inauguraci\u00f3n de Art Week Quer\u00e9taro, ante un p\u00fablico numeroso y pantallas LED con el logotipo del evento. Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, encabezó la inauguración de Art Week Querétaro, que reúne a más de 300 artistas hasta el 15 de noviembre. rotativo.com.mx

Más de 150 de esos creadores son artistas queretanos y trabajan en teatro, pintura, escultura, música y cine. Según el presidente municipal, el concepto busca “atrapar nuevos públicos”, desde niñas y niños hasta jóvenes y adultos mayores.

Macías describió Art Week como un puente entre el pasado y el futuro de Querétaro e invitó a la población a asistir a las actividades.

Cuatro personas posan junto a una pintura que retrata a una mujer mayor con alcatraces. La semana reúne artes visuales y escénicas, diseño de moda y arte urbano en varias sedes de la capital. rotativo.com.mx

La secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, afirmó que Querétaro es un punto de encuentro del talento y la creatividad. Reconoció el trabajo del presidente municipal para acercar el arte a la gente como vía para fortalecer el tejido social.

Casa Barrio y The Mind Tattoo albergan exposiciones, sesiones de dibujo, estudios abiertos y pintura en vivo.

El Festival de Murales recorre Roncopollo y las avenidas del Deporte y del Río.

Un escultor modela en arcilla una cabeza mientras una modelo posa sentada. Escultura figura entre las disciplinas de la semana, junto con teatro, pintura, música y cine. rotativo.com.mx

El Querétaro Fashion Show 2026, en su séptima edición, se realizará el 12 de noviembre bajo el nombre “The Underground Fashion Experience”, en el estacionamiento de Álamos Lifestyle Center by Kiva. El programa completo está en artweekqro.mx.

queretaro gobierno arte y cultura felifer macias

Reciente

Mujer con saco azul claro y cinturón bordado en turquesa camina por un salón con puertas de madera oscura y columnas de piedra
México

Homicidio doloso diario baja de 3.48 a 2.03 con Plan Michoacán

El Gabinete de Seguridad presentó los resultados del Plan Michoacán: detenciones, armas aseguradas y el despliegue del Ejército y la Marina.

La presidenta Claudia Sheinbaum sonríe detrás de un podio con el escudo nacional, con una bandera de México a la izquierda y público en primer plano.
México

Homicidios dolosos bajan 50% y octubre es el más bajo desde 2015

El promedio diario de homicidios dolosos bajó de 86.9 a 43.4 casos entre septiembre de 2024 y octubre de 2026, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Tres elementos de seguridad de espaldas junto a una camioneta de la Policía Estatal Guanajuato y, al frente, el arma de fuego, los cartuchos útiles y otros objetos asegurados en Celaya.
Seguridad

Detienen a dos con un arma y 188 cartuchos útiles en Celaya

Según Juan Mauro González Martínez, la administración suma 1,009 armas de fuego y 37,446 cartuchos útiles asegurados al 31 de octubre de 2026.

Integrantes del equipo quirúrgico trabajan junto a la mesa de instrumental durante la intervención.
Querétaro

IMSS Querétaro coloca 12 prótesis de rodilla en una jornada

Los 12 reemplazos totales se hicieron en el Hospital General Regional No. 1, como parte de la acción 10 contra el rezago quirúrgico.