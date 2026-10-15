Querétaro, 15 de octubre de 2026.- Art for Hope 2.0 abrió su convocatoria para artistas visuales que quieran participar en una exposición y venta de arte con causa, que en esta segunda edición apoyará a AMMI Casa Infantil.

La convocatoria está abierta desde el 7 de octubre y las propuestas se reciben hasta el 30 de octubre de 2026. Quien quiera participar tiene, por lo tanto, poco más de dos semanas para enviar su trabajo.

Pueden postularse obra de pintura, gráfica, escultura, fotografía y técnica mixta. La lista deja fuera pocas formas de hacer imagen y abre la puerta tanto a quien trabaja en bastidor como a quien lo hace en volumen o con la cámara.

La exposición será el 11 de noviembre en Tempo Club, en Querétaro, como parte de Art Week. Con esa cita, la muestra se suma a la semana en la que la ciudad concentra buena parte de su actividad en torno al arte.

La causa de esta edición es AMMI Casa Infantil, que acompaña a niñas, niños y adolescentes que han pasado por situaciones de violencia. Es a esa labor a la que se dirige el apoyo de la exposición.

Los organizadores aclararon que la convocatoria no es una beca ni un estímulo económico. Se trata de una exposición y venta de arte con causa, de modo que la participación consiste en mostrar y poner a la venta obra dentro de ese esquema.

Las bases y los detalles del proceso de selección se solicitan por mensaje directo a la organización Art for Hope. Las condiciones de venta, las comisiones, los costos y el porcentaje que corresponde a la beneficiaria deben confirmarse directamente con los responsables antes de postularse.

El registro se hace en el portal de convocatorias de Mesh: https://themesh.art/convocatorias/art-for-hope-2-0-open-call/

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