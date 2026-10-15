San Juan del Río, 15 de octubre de 2026.- Cuatro aspirantes a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) para el periodo 2027-2030 presentaron sus ejes de trabajo ante las comunidades universitarias de Amealco, Huimilpan, San Juan del Río, Tequisquiapan y Pedro Escobedo, así como de la Escuela de Bachilleres de San Juan del Río, en un proceso cuya votación se realizará el 19 de octubre.

Las personas que buscan el cargo, en el orden en que se registraron, son Elena Gutiérrez Franco, Silvia Amaya Llano, Rosalba Galván Pichardo y Rodrigo González Sánchez. Amaya Llano es la actual rectora y busca continuar al frente de la institución; las otras tres aspirantes también buscan el respaldo de la comunidad universitaria.

Las propuestas presentadas en el proceso abordan la vida académica, la investigación, la participación comunitaria, la transparencia institucional y las condiciones laborales.

El 16 de octubre es el último día para que las candidaturas presenten sus proyectos ante los distintos sectores, y la votación está programada para el 19 de octubre.

Las exposiciones estuvieron dirigidas a estudiantes, docentes y personal administrativo de las comunidades universitarias de los cinco municipios, además de integrantes de la Escuela de Bachilleres.

Las sesiones pueden seguirse en la página de Facebook de la UAQ.