Querétaro, 8 de octubre de 2026.- La salud mental, la atención a la violencia, las condiciones laborales, el financiamiento y el bienestar estudiantil figuran entre los principales temas planteados por quienes buscan encabezar la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) durante el periodo 2027-2030.

Las cuatro personas candidatas, Elena Catalina Gutiérrez Franco, Silvia Amaya Llano, Rodrigo Miguel González Sánchez y Rosalba Galván Pichardo, continúan con la presentación de sus planes de trabajo ante la comunidad universitaria, como parte del proceso de elección de la próxima Rectoría.

La salud mental cobró especial relevancia.

Rodrigo González, director de la Facultad de Medicina, propuso ampliar los servicios de atención psicológica a todos los campus de la universidad y fortalecer la atención desde la Facultad de Psicología y Educación.

Durante su exposición señaló que en la Facultad de Medicina se han identificado niveles de ansiedad y depresión entre estudiantes de licenciatura y posgrado, por lo que planteó la necesidad de ampliar el sistema universitario de atención en salud.

La actual rectora y candidata a la reelección, Silvia Amaya Llano, también incluyó la salud mental entre sus compromisos para el siguiente periodo. Su propuesta contempla un programa institucional enfocado en promoción, prevención, detección temprana y atención de riesgos.

La violencia dentro de la comunidad universitaria fue otro de los puntos centrales. Elena Catalina Gutiérrez Franco planteó transformar los mecanismos de atención mediante un sistema integral, oportuno e independiente, además de fortalecer la formación en derechos humanos.

En materia laboral, las propuestas colocaron sobre la mesa la situación del personal contratado bajo esquemas de honorarios y la necesidad de mejorar las condiciones de docentes y trabajadores. Rosalba Galván Pichardo propuso reducir progresivamente la precarización laboral y ampliar las prestaciones y los mecanismos de acceso a plazas. También planteó aumentar las becas destinadas a alimentación, movilidad, materiales y otras necesidades de estudiantes.

De acuerdo con cifras presentadas por la actual rectora, la universidad cuenta con más de 80 programas educativos acreditados y 625 investigadores incorporados al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.

La UAQ informó que las personas aspirantes realizarán presentaciones en 26 espacios universitarios como parte del proceso para definir a quien ocupará la Rectoría durante el periodo 2027-2030.