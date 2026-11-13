Jalpan de Serra, 13 de noviembre de 2026.- Un taller ciudadano sobre transparencia y acceso a la información pública reunió en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), campus Jalpan, a enlaces municipales de transparencia de Pinal de Amoles, Landa de Matamoros y Jalpan de Serra. También asistieron docentes, medios de comunicación y ciudadanía.
El Taller Ciudadano de Transparencia y Acceso a la Información Pública se llevó a cabo en la Sala de Juicios Orales del plantel. Lo organizó la diputada local Ma. Blanca Flor Benítez Estrada, presidenta de la Comisión de Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Legislatura de Querétaro, para fortalecer la cultura de la transparencia y el derecho de acceso a la información. Lo impartió Misael Sánchez.
Al taller asistieron enlaces municipales de transparencia de Pinal de Amoles, Landa de Matamoros y Jalpan de Serra. rotativo.com.mxPara la legisladora, la transparencia es una herramienta que la ciudadanía puede usar de tres formas: para vigilar cómo se usan los recursos públicos, para exigir resultados y para contribuir a que mejoren las políticas gubernamentales.
“Cuando la sociedad se organiza y se informa, logra que los gobiernos mejoren sus políticas públicas en beneficio de todas y todos”, expresó.
Benítez Estrada pidió involucrar en estos temas a las nuevas generaciones. Su argumento fue que una ciudadanía informada tiene más herramientas para participar y para exigir cuentas a sus autoridades.
La actividad se realizó con las facilidades que otorgó la directora de la Facultad de Derecho de la UAQ, campus Jalpan, María del Rosario Coria Plaza, a quien la diputada agradeció.