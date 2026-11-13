Enlaces de tres municipios, en taller de transparencia en Jalpan

La diputada Ma. Blanca Flor Benítez Estrada planteó la transparencia como herramienta ciudadana para vigilar recursos públicos y exigir resultados.

Un hombre con micrófono habla ante el público en una sala con barandal de madera; a su lado está una mujer de pie y al fondo dos personas sentadas en una mesa.
  • El Taller Ciudadano de Transparencia y Acceso a la Información Pública se impartió en la Sala de Juicios Orales de la Facultad de Derecho de la UAQ, campus Jalpan.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 13, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Jalpan de Serra, 13 de noviembre de 2026.- Un taller ciudadano sobre transparencia y acceso a la información pública reunió en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), campus Jalpan, a enlaces municipales de transparencia de Pinal de Amoles, Landa de Matamoros y Jalpan de Serra. También asistieron docentes, medios de comunicación y ciudadanía.

El Taller Ciudadano de Transparencia y Acceso a la Información Pública se llevó a cabo en la Sala de Juicios Orales del plantel. Lo organizó la diputada local Ma. Blanca Flor Benítez Estrada, presidenta de la Comisión de Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Legislatura de Querétaro, para fortalecer la cultura de la transparencia y el derecho de acceso a la información. Lo impartió Misael Sánchez.

Cuatro personas posan de pie sobre una tarima frente a una pantalla, en una sala de la Facultad de Derecho. Al taller asistieron enlaces municipales de transparencia de Pinal de Amoles, Landa de Matamoros y Jalpan de Serra. rotativo.com.mx

Para la legisladora, la transparencia es una herramienta que la ciudadanía puede usar de tres formas: para vigilar cómo se usan los recursos públicos, para exigir resultados y para contribuir a que mejoren las políticas gubernamentales.

“Cuando la sociedad se organiza y se informa, logra que los gobiernos mejoren sus políticas públicas en beneficio de todas y todos”, expresó.

Benítez Estrada pidió involucrar en estos temas a las nuevas generaciones. Su argumento fue que una ciudadanía informada tiene más herramientas para participar y para exigir cuentas a sus autoridades.

La actividad se realizó con las facilidades que otorgó la directora de la Facultad de Derecho de la UAQ, campus Jalpan, María del Rosario Coria Plaza, a quien la diputada agradeció.

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