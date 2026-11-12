Querétaro, 12 de noviembre de 2026.- La delegación de Querétaro terminó en cuarto lugar del medallero general de la Paralimpiada Nacional 2026, con 214 medallas: 100 de oro, 61 de plata y 53 de bronce. El gobernador Mauricio Kuri González encabezó un encuentro de reconocimiento y convivencia con las y los atletas queretanos que lograron ese resultado.

La directora general del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ), Iridia Salazar Blanco, destacó que con este resultado se igualó la marca de 100 medallas de oro obtenidas en la edición anterior.

La delegación estuvo integrada por 165 atletas, además de entrenadores, integrantes del equipo multidisciplinario y personal de logística, que en conjunto sumaron 230 personas, informó Salazar Blanco. Las y los deportistas compitieron en siete disciplinas: golbol, paranatación, paraatletismo, paratriatlón, paraciclismo, paratenis de mesa y boccia.

Entre los resultados, la titular del INDEREQ destacó el primer lugar nacional en golbol, conseguido por quinta ocasión consecutiva, y el tercer lugar en paranatación y paratriatlón. Subrayó que estos logros reflejan un trabajo constante, una preparación seria y una generación de atletas que no deja de crecer.

Salazar Blanco reconoció el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia de las y los deportistas, quienes, dijo, son ejemplo de que las barreras pueden superarse y de que los sueños se alcanzan con preparación y trabajo en equipo. Reiteró el compromiso de la dependencia de seguir respaldando el desarrollo del deporte paralímpico.

“Quiero que se lleven algo muy claro: ustedes no solamente ganaron medallas, nos inspiran a miles de personas. Nos enseñan que la grandeza no se mide únicamente en un podio, sino en la determinación con la que enfrentamos cada desafío (…) Gracias por demostrarnos que los sueños se construyen con trabajo, pasión y perseverancia”, aseveró.

La titular de la Secretaría de la Juventud (SEJUVE), Virginia Hernández Vázquez, enfatizó el talento y la determinación de las y los atletas, a quienes invitó a seguir esforzándose por todo el trabajo que cada día realizan.

“No dejen que nadie les diga que no se puede. Porque ustedes demuestran todos los días de lo que son capaces, de lo que pueden lograr, de lo que pueden alcanzar (…) Sigan luchando por todos sus sueños, sigan entrenando muchísimo y sigan sobre todo poniendo a Querétaro en lo más alto”, manifestó.

En representación de los entrenadores y entrenadoras, Osvaldo Luna Otero agradeció a las autoridades el respaldo y la disposición brindados, así como el acompañamiento incondicional que contribuye a consolidar el desempeño de Querétaro en el deporte paralímpico. Dijo que estos resultados son producto del trabajo conjunto entre atletas, entrenadores, familias y asociaciones deportivas.

“Queridos atletas, nunca dejen de creer en ustedes porque su esfuerzo y valentía son motivo de orgullo para todos nosotros (…) Hoy celebramos un cuarto lugar, pero no debemos conformarnos, este resultado debe ser el impulso para trabajar con mayor compromiso y preparación rumbo a nuestro siguiente gran objetivo, la Paralimpiada 2027. A todos les digo, sigamos haciendo equipo, sigamos trabajando unidos y sigamos demostrando que Querétaro tiene talento, capacidad y grandes deportes”, compartió.

En nombre de los competidores habló la medallista destacada en paranatación Jazmín Téllez Gómez, quien agradeció el acompañamiento de entrenadores, familiares y equipos de preparación. Reconoció que los resultados son consecuencia del esfuerzo colectivo y del apoyo que reciben durante toda su formación deportiva.

“Hoy estamos aquí para celebrar los resultados que conseguimos en la Paralimpiada Nacional CONADE 2026, y aunque somos nosotros quienes entramos a competir, pues nunca llegamos solos. Detrás de cada uno hay entrenadores, familias, y todo un equipo de preparación que son fundamentales para nuestro desarrollo. Gracias por el trabajo que realizan y por contribuir a que nosotros podamos seguir creciendo como deportistas y personas”, concluyó.