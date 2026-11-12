Querétaro queda cuarto en Paralimpiada Nacional con 214 medallas

La delegación sumó 100 medallas de oro, 61 de plata y 53 de bronce; el gobernador Mauricio Kuri González encabezó el reconocimiento.

Grupo numeroso de jóvenes deportistas con chamarras azules y blancas con las letras QRO e INDEREQ, algunos con trofeos en forma de flama, posan junto a un adulto con saco beige frente a una lona con el texto «Aquí contigo».
  • El primer lugar nacional en golbol fue el quinto consecutivo para Querétaro.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 12, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 12 de noviembre de 2026.- La delegación de Querétaro terminó en cuarto lugar del medallero general de la Paralimpiada Nacional 2026, con 214 medallas: 100 de oro, 61 de plata y 53 de bronce. El gobernador Mauricio Kuri González encabezó un encuentro de reconocimiento y convivencia con las y los atletas queretanos que lograron ese resultado.

La directora general del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ), Iridia Salazar Blanco, destacó que con este resultado se igualó la marca de 100 medallas de oro obtenidas en la edición anterior.

La delegación estuvo integrada por 165 atletas, además de entrenadores, integrantes del equipo multidisciplinario y personal de logística, que en conjunto sumaron 230 personas, informó Salazar Blanco. Las y los deportistas compitieron en siete disciplinas: golbol, paranatación, paraatletismo, paratriatlón, paraciclismo, paratenis de mesa y boccia.

Entre los resultados, la titular del INDEREQ destacó el primer lugar nacional en golbol, conseguido por quinta ocasión consecutiva, y el tercer lugar en paranatación y paratriatlón. Subrayó que estos logros reflejan un trabajo constante, una preparación seria y una generación de atletas que no deja de crecer.

Salazar Blanco reconoció el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia de las y los deportistas, quienes, dijo, son ejemplo de que las barreras pueden superarse y de que los sueños se alcanzan con preparación y trabajo en equipo. Reiteró el compromiso de la dependencia de seguir respaldando el desarrollo del deporte paralímpico.

“Quiero que se lleven algo muy claro: ustedes no solamente ganaron medallas, nos inspiran a miles de personas. Nos enseñan que la grandeza no se mide únicamente en un podio, sino en la determinación con la que enfrentamos cada desafío (…) Gracias por demostrarnos que los sueños se construyen con trabajo, pasión y perseverancia”, aseveró.

La titular de la Secretaría de la Juventud (SEJUVE), Virginia Hernández Vázquez, enfatizó el talento y la determinación de las y los atletas, a quienes invitó a seguir esforzándose por todo el trabajo que cada día realizan.

“No dejen que nadie les diga que no se puede. Porque ustedes demuestran todos los días de lo que son capaces, de lo que pueden lograr, de lo que pueden alcanzar (…) Sigan luchando por todos sus sueños, sigan entrenando muchísimo y sigan sobre todo poniendo a Querétaro en lo más alto”, manifestó.

En representación de los entrenadores y entrenadoras, Osvaldo Luna Otero agradeció a las autoridades el respaldo y la disposición brindados, así como el acompañamiento incondicional que contribuye a consolidar el desempeño de Querétaro en el deporte paralímpico. Dijo que estos resultados son producto del trabajo conjunto entre atletas, entrenadores, familias y asociaciones deportivas.

“Queridos atletas, nunca dejen de creer en ustedes porque su esfuerzo y valentía son motivo de orgullo para todos nosotros (…) Hoy celebramos un cuarto lugar, pero no debemos conformarnos, este resultado debe ser el impulso para trabajar con mayor compromiso y preparación rumbo a nuestro siguiente gran objetivo, la Paralimpiada 2027. A todos les digo, sigamos haciendo equipo, sigamos trabajando unidos y sigamos demostrando que Querétaro tiene talento, capacidad y grandes deportes”, compartió.

En nombre de los competidores habló la medallista destacada en paranatación Jazmín Téllez Gómez, quien agradeció el acompañamiento de entrenadores, familiares y equipos de preparación. Reconoció que los resultados son consecuencia del esfuerzo colectivo y del apoyo que reciben durante toda su formación deportiva.

“Hoy estamos aquí para celebrar los resultados que conseguimos en la Paralimpiada Nacional CONADE 2026, y aunque somos nosotros quienes entramos a competir, pues nunca llegamos solos. Detrás de cada uno hay entrenadores, familias, y todo un equipo de preparación que son fundamentales para nuestro desarrollo. Gracias por el trabajo que realizan y por contribuir a que nosotros podamos seguir creciendo como deportistas y personas”, concluyó.

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