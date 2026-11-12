Ciudad de México, 12 de noviembre de 2026.- El senador por Querétaro Agustín Dorantes Lámbarri pidió a la Secretaría de Energía, en la comparecencia de su titular, que el suministro eléctrico en Querétaro no sea un límite para el desarrollo de las familias.
A nivel nacional se proyecta un crecimiento promedio anual de 2.8% en la demanda máxima; para la zona eléctrica de Querétaro, la estimación alcanza 7.7%, expuso Dorantes.
La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, compareció por el análisis del Segundo Informe de Gobierno.
Querétaro, uno de los motores industriales, tecnológicos y económicos del país, enfrenta una presión creciente de energía para seguir procurando el desarrollo de todas las familias, refirió el senador.
“Esto nos obliga a anticiparnos, porque sería lamentable que nuestra capacidad para atraer inversiones, generar empleo y construir prosperidad, encontrara a su principal límite en la disponibilidad de energía, como nos pasó durante seis años”, afirmó.
Dorantes reconoció el cambio de política energética de este sexenio. A su juicio, permitirá atender los rezagos de seis años sin inversión pública y, al abrir la puerta a esquemas de participación privada y mixta sin eliminar la rectoría del Estado, atenderá mejor la demanda de energía de la población y de las empresas.
También reconoció la apertura y disponibilidad de la Secretaría de Energía, a través de instancias como la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Esa coordinación, junto con el gobernador Mauricio Kuri y los gobiernos municipales, ha derivado, afirmó, en la conclusión de 131 proyectos de distribución de energía que, según citó, redujeron hasta en 25% las interrupciones del suministro. Llamó a fortalecerla frente a los desafíos que persisten.
Dorantes trasladó el problema al servicio de agua: solo en 2025, citó, la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro registró 685 fallas eléctricas en sus instalaciones hidráulicas. “Cuando falla la electricidad no solo se detiene una máquina industrial, también se detienen las bombas que llevan agua hasta las casas”, afirmó, y añadió que en Querétaro esto pesa más porque el agua se lleva desde Hidalgo.
El senador reiteró el apoyo de Querétaro a la nueva política energética para que, más allá de diferencias políticas, se siga trabajando en equipo con el Gobierno Federal, la Secretaría de Energía y la CFE.
Desde su posición en el Senado, Dorantes insistirá en saber qué obras de transmisión y qué subestaciones más se tienen previstas para Querétaro en los próximos años, para gestionar el respaldo de los gobiernos locales y acelerarlas en beneficio de las familias.