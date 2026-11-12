Senador pide asegurar luz en Querétaro: demanda subiría 7.7%

El legislador comparó la estimación de 7.7% para la zona eléctrica queretana con el 2.8% proyectado a nivel nacional en la demanda máxima.

Hombre con barba y lentes, de saco azul marino y camisa blanca, habla frente a un micrófono en una tribuna de madera, con la bandera de México al fondo.
  • Intervención durante la comparecencia de la secretaria de Energía por el análisis del Segundo Informe de Gobierno de la Presidencia de la República.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 12, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 12 de noviembre de 2026.- El senador por Querétaro Agustín Dorantes Lámbarri pidió a la Secretaría de Energía, en la comparecencia de su titular, que el suministro eléctrico en Querétaro no sea un límite para el desarrollo de las familias.

A nivel nacional se proyecta un crecimiento promedio anual de 2.8% en la demanda máxima; para la zona eléctrica de Querétaro, la estimación alcanza 7.7%, expuso Dorantes.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, compareció por el análisis del Segundo Informe de Gobierno.

Querétaro, uno de los motores industriales, tecnológicos y económicos del país, enfrenta una presión creciente de energía para seguir procurando el desarrollo de todas las familias, refirió el senador.

“Esto nos obliga a anticiparnos, porque sería lamentable que nuestra capacidad para atraer inversiones, generar empleo y construir prosperidad, encontrara a su principal límite en la disponibilidad de energía, como nos pasó durante seis años”, afirmó.

Dorantes reconoció el cambio de política energética de este sexenio. A su juicio, permitirá atender los rezagos de seis años sin inversión pública y, al abrir la puerta a esquemas de participación privada y mixta sin eliminar la rectoría del Estado, atenderá mejor la demanda de energía de la población y de las empresas.

También reconoció la apertura y disponibilidad de la Secretaría de Energía, a través de instancias como la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Esa coordinación, junto con el gobernador Mauricio Kuri y los gobiernos municipales, ha derivado, afirmó, en la conclusión de 131 proyectos de distribución de energía que, según citó, redujeron hasta en 25% las interrupciones del suministro. Llamó a fortalecerla frente a los desafíos que persisten.

Dorantes trasladó el problema al servicio de agua: solo en 2025, citó, la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro registró 685 fallas eléctricas en sus instalaciones hidráulicas. “Cuando falla la electricidad no solo se detiene una máquina industrial, también se detienen las bombas que llevan agua hasta las casas”, afirmó, y añadió que en Querétaro esto pesa más porque el agua se lleva desde Hidalgo.

El senador reiteró el apoyo de Querétaro a la nueva política energética para que, más allá de diferencias políticas, se siga trabajando en equipo con el Gobierno Federal, la Secretaría de Energía y la CFE.

Desde su posición en el Senado, Dorantes insistirá en saber qué obras de transmisión y qué subestaciones más se tienen previstas para Querétaro en los próximos años, para gestionar el respaldo de los gobiernos locales y acelerarlas en beneficio de las familias.

queretaro gobierno senado agustin dorantes

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