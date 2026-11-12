Atrapan en Xochitepec a señalado de matar a regidor de Cuernavaca

La orden de aprehensión resulta de investigaciones de la SSPC y de la Fiscalía de Morelos con el Centro Nacional de Inteligencia, informó García Harfuch.

Dos agentes de investigación de la SSPC, con el rostro cubierto y de espaldas, frente a dos hombres junto a una malla metálica

García Harfuch difundió esta imagen al informar el cumplimiento de la orden de aprehensión en Xochitepec, Morelos. Se presume inocente a la persona detenida en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Nov 12, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
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Xochitepec, Morelos, 12 de noviembre de 2026.- Ricardo Alejandro “N”, señalado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como responsable material del homicidio de Gabriel Rivas Ríos, regidor de Cuernavaca, fue detenido en Xochitepec al cumplimentarse una orden de aprehensión en su contra.

El homicidio del regidor ocurrió el 4 de noviembre.

La orden resulta de los trabajos de investigación que realizaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado de Morelos con el Centro Nacional de Inteligencia, según el mensaje que García Harfuch publicó en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, el funcionario agradeció a la gobernadora de Morelos su coordinación y apoyo permanente, y reconoció el trabajo de la Fiscalía de Morelos y de las instituciones que integran la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de la entidad.

Corresponderá a la autoridad judicial definir la situación jurídica de Ricardo Alejandro “N”.

Las imágenes que acompañan el mensaje muestran a dos agentes de investigación de la SSPC, con el rostro cubierto y de espaldas, frente a dos hombres junto a una malla metálica, y el retrato de un hombre con los ojos tapados por una franja negra.

García Harfuch afirmó que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de todos los involucrados, materiales e intelectuales, “para que este crimen no quede impune”.

seguridad criminalidad sucesos morelos

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