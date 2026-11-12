Xochitepec, Morelos, 12 de noviembre de 2026.- Ricardo Alejandro “N”, señalado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como responsable material del homicidio de Gabriel Rivas Ríos, regidor de Cuernavaca, fue detenido en Xochitepec al cumplimentarse una orden de aprehensión en su contra.

El homicidio del regidor ocurrió el 4 de noviembre.

La orden resulta de los trabajos de investigación que realizaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado de Morelos con el Centro Nacional de Inteligencia, según el mensaje que García Harfuch publicó en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, el funcionario agradeció a la gobernadora de Morelos su coordinación y apoyo permanente, y reconoció el trabajo de la Fiscalía de Morelos y de las instituciones que integran la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de la entidad.

Corresponderá a la autoridad judicial definir la situación jurídica de Ricardo Alejandro “N”.

Las imágenes que acompañan el mensaje muestran a dos agentes de investigación de la SSPC, con el rostro cubierto y de espaldas, frente a dos hombres junto a una malla metálica, y el retrato de un hombre con los ojos tapados por una franja negra.

García Harfuch afirmó que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de todos los involucrados, materiales e intelectuales, “para que este crimen no quede impune”.