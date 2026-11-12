Más de 150 elementos vigilan plazas y tianguis de Corregidora

Del 12 al 17 de noviembre habrá recorridos preventivos dentro y fuera de las zonas comerciales, con monitoreo permanente desde el C4.

Saludo entre un funcionario y un elemento de seguridad frente a una fila de policías en el arranque del Operativo Buen Fin 2026
  • Los patrullajes a pie cubrirán corredores comerciales, plazas y tianguis de Corregidora.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 12, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 12 de noviembre de 2026.- Más de 150 elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública patrullarán a pie los corredores comerciales, las plazas y los tianguis de Corregidora del 12 al 17 de noviembre, durante el Operativo “Buen Fin 2026” que puso en marcha el presidente municipal, Chepe Guerrero.

El dispositivo busca fortalecer la seguridad, mantener el control vial en los corredores comerciales, brindar atención inmediata ante cualquier emergencia y prevenir delitos, para que las familias realicen sus compras con tranquilidad durante este puente vacacional.

Autoridades municipales y elementos de seguridad con banderas durante el arranque del Operativo Buen Fin 2026 en Corregidora El operativo se mantendrá activo del 12 al 17 de noviembre en zonas comerciales del municipio. rotativo.com.mx

En el operativo participan las secretarías municipales de Seguridad Pública, Gobierno, Movilidad y Desarrollo Económico, además de la Dirección Municipal de Protección Civil y POES, todos en coordinación con el sector comercial.

Chepe Guerrero destacó que los recorridos de vigilancia y disuasión se harán al interior y al exterior de las zonas comerciales, con monitoreo permanente desde el C4.

Vista a\u00e9rea de una plaza comercial de Corregidora con elementos de seguridad y autoridades formados en el acceso durante el arranque del Operativo Buen Fin 2026 Cinco plazas comerciales estuvieron representadas en el arranque del operativo. rotativo.com.mx

“Este operativo tiene la finalidad de que puedan consumir local, visitar los establecimientos comerciales en las distintas zonas del municipio, que se apoye a nuestros emprendedores y artesanos, y, por supuesto, a todo comercio establecido. Que sea una fecha donde con toda confianza en la seguridad puedan salir a hacer sus compras”.En el arranque del operativo estuvieron la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro y representantes de las plazas Premium Outlets, Candiles, Citadina, Constituyentes y Pabellón Campestre.
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