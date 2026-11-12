Corregidora, 12 de noviembre de 2026.- Más de 150 elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública patrullarán a pie los corredores comerciales, las plazas y los tianguis de Corregidora del 12 al 17 de noviembre, durante el Operativo “Buen Fin 2026” que puso en marcha el presidente municipal, Chepe Guerrero.
El dispositivo busca fortalecer la seguridad, mantener el control vial en los corredores comerciales, brindar atención inmediata ante cualquier emergencia y prevenir delitos, para que las familias realicen sus compras con tranquilidad durante este puente vacacional.
El operativo se mantendrá activo del 12 al 17 de noviembre en zonas comerciales del municipio. rotativo.com.mx
En el operativo participan las secretarías municipales de Seguridad Pública, Gobierno, Movilidad y Desarrollo Económico, además de la Dirección Municipal de Protección Civil y POES, todos en coordinación con el sector comercial.
Chepe Guerrero destacó que los recorridos de vigilancia y disuasión se harán al interior y al exterior de las zonas comerciales, con monitoreo permanente desde el C4.
Cinco plazas comerciales estuvieron representadas en el arranque del operativo. rotativo.com.mx“Este operativo tiene la finalidad de que puedan consumir local, visitar los establecimientos comerciales en las distintas zonas del municipio, que se apoye a nuestros emprendedores y artesanos, y, por supuesto, a todo comercio establecido. Que sea una fecha donde con toda confianza en la seguridad puedan salir a hacer sus compras”.En el arranque del operativo estuvieron la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro y representantes de las plazas Premium Outlets, Candiles, Citadina, Constituyentes y Pabellón Campestre.