FARM+ busca reducir 2,460 toneladas de agroquímicos en México

Con más de 20 millones de dólares del GEF, los dos proyectos apoyarán sobre todo a mujeres rurales e indígenas de seis zonas del país.

Vista amplia de la sala de juntas con mesa semicircular, participantes sentados y un mapa satelital de México en el muro del fondo.

El segundo proyecto se presentó en Roma durante el lanzamiento mundial del Programa Integrado de Océanos Limpios y Saludables.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Nov 12, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 12 de noviembre de 2026.- Reducir 2,460 toneladas de agroquímicos y llevar prácticas sostenibles a más de 839 mil hectáreas son los resultados que se esperan del proyecto FARM+, de reducción y gestión de agroquímicos, que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) impulsarán con financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés).

Financiamiento para la Reducción y Gestión de Agroquímicos, nombre completo de FARM+, es uno de dos proyectos que suman más de 20 millones de dólares del GEF y tendrán una duración de cinco años. El segundo es Forjando alianzas por el océano: Reducir la contaminación del agua en México mediante soluciones sostenibles.

La suscripción del documento de proyecto (PRODOC) de FARM+ contó con la participación de la representante residente del PNUD en México, Silvia Morimoto, en las oficinas centrales de la SADER.

Durante la suscripción de los documentos de proyecto, la titular de la SADER, Columba Jazmín López Gutiérrez, planteó que con ambos se trabajará para recuperar la salud de los suelos, reducir contaminantes, proteger los ecosistemas y fortalecer las capacidades de quienes producen.

“Cuidar la tierra, el agua y la biodiversidad es también cuidar nuestra capacidad de producir alimentos y construir bienestar”, apuntó.

López Gutiérrez enfatizó que el beneficio será sobre todo para mujeres rurales e indígenas de cuencas de Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Península de Yucatán, Sinaloa y Veracruz, a través de acompañamiento técnico, acceso a financiamiento y soluciones innovadoras ante los desafíos ambientales y climáticos.

FARM+ promoverá el manejo responsable de agroquímicos y el uso de alternativas productivas más seguras, y fortalecerá cadenas de valor agroalimentarias más competitivas y con menor impacto ambiental en cultivos prioritarios como maíz, frijol, café, cítricos y frutales, entre otros.

Entre sus resultados esperados también figuran una disminución de más de 167 mil toneladas de emisiones de dióxido de carbono y un beneficio para más de 5.6 millones de personas productoras del campo, 50% de ellas mujeres rurales.

De acuerdo con la SADER, Forjando alianzas por el océano promoverá la reducción de fertilizantes químicos al evitar que escurran a las partes bajas de la cuenca. Con ello se plantea mejorar la salud de los ecosistemas, la calidad de los suelos y la del agua.

Para ese proyecto se espera la adopción de prácticas mejoradas de producción en 200 mil hectáreas y un aumento de 11 mil hectáreas de tierras en proceso de restauración ecológica. La disminución prevista es de 5.9 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono, en beneficio de más de 67,065 personas, la mitad de ellas mujeres, con capacitación, financiamiento e incremento de ingresos.

Los dos proyectos se alinearán con los Programas de Bienestar, como Producción para el Bienestar y Cosechando Soberanía.

Serán replicables en otros lugares y se implementarán de manera coordinada con el apoyo de la sociedad civil, la academia y el gobierno.

Esa alineación incluye a las Escuelas de Campo, que comparten con los otros dos programas, según la SADER, una visión común: impulsar una transformación productiva que fortalezca el bienestar de las comunidades rurales y costeras, conserve la biodiversidad y contribuya al desarrollo sostenible de los territorios.

El 10 de noviembre, el Programa Integrado de Océanos Limpios y Saludables tuvo su lanzamiento mundial en Roma, Italia. Ahí, la embajadora Laura Elena Carrillo Cubillas, representante permanente de México ante las Agencias de las Naciones Unidas en Roma, presentó Forjando alianzas por el océano: Reducir la contaminación del agua en México mediante soluciones sostenibles.

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