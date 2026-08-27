Van 171 mil productores capacitados en transición agroecológica: SADER

Programa de Escuelas de Campo redujo costos, elevó rendimientos y disminuyó agroquímicos en 28 estados del país durante 10 meses

Cuatro técnicos de Agricultura e INIFAP posan junto a tambos identificados como apoyo a proyectos comunitarios

El programa se implementó en mil 82 municipios de 28 estados del país

Foto: AGRICULTURA
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 27 de agosto de 2026.- Un total de 171 mil 116 productoras y productores de pequeña y mediana escala fueron capacitados en procesos de transición agroecológica entre el 1 de septiembre de 2025 y el 30 de junio de 2026, a través de 5 mil 190 Escuelas de Campo (ECA) distribuidas en mil 82 municipios de 28 estados del país, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

Del total de personas capacitadas, 58 por ciento son hombres y 42 por ciento mujeres, acompañadas por más de mil 200 técnicas y técnicos especializados de la dependencia federal.

T\u00e9cnico de Agricultura vierte l\u00edquido desde garraf\u00f3n hacia botella para toma de muestra, con tractor de fondo en predio Las Escuelas de Campo capacitaron a 171 mil 116 productoras y productores entre septiembre de 2025 y junio de 2026Foto: AGRICULTURA

Las Escuelas de Campo son espacios comunitarios de aprendizaje donde agricultoras, agricultores, técnicas y técnicos comparten saberes prácticos y científicos orientados a tres objetivos concretos: reducir los costos de producción, incrementar los rendimientos y disminuir el uso de productos e insumos de síntesis química, según el reporte de la dependencia.

Veracruz encabezó la participación con 23 mil 368 productoras y productores capacitados, seguido de Oaxaca con 20 mil 837, Chiapas con 18 mil 873, Puebla con 16 mil 694, Guerrero con 15 mil 943 y el Estado de México con 9 mil 69, de acuerdo con la cifra desglosada por SADER.

Entre los cultivos y agroalimentos fortalecidos por el programa se encuentran amaranto, arroz, cacao, café, caña de azúcar, cebada, cebolla, chía, frijol, jitomate, leche, maíz, miel, nogal, sorgo y trigo, productos que las personas participantes han colocado en al menos 70 mercados locales, señaló la dependencia.

Dos productores muestran mazorcas de ma\u00edz nativo de distintos colores frente a banner de cultivos bajo manejo agroecol\u00f3gico Entre los cultivos fortalecidos por el programa se encuentran amaranto, maíz, frijol, café, cacao y trigo, entre otrosFoto: AGRICULTURA

En el mismo periodo, las Escuelas de Campo generaron poco más de 10 mil toneladas de bioinsumos sólidos y 12 millones 638 mil 826 litros de biofertilizantes, elaborados por las propias personas productoras como parte del proceso de sustitución de agroquímicos. SADER atribuye esta producción a una reducción de costos y a una mejora en la salud del suelo y la resiliencia climática de las unidades productivas, aunque el comunicado no detalla cifras específicas de ahorro económico por productor.

La dependencia reportó además 6 mil 353 acciones de conservación de suelo y agua durante los 10 meses, entre ellas incorporación de materia orgánica y abonos verdes, asociación de cultivos, uso de cultivos de cobertera, trazo de curvas a nivel, establecimiento de barreras vivas e implementación de zanjas de infiltración.

T\u00e9cnica de Agricultura y dos productores observan canal de compostaje en patio rural durante recorrido de Escuela de Campo Más de mil 200 técnicas y técnicos especializados de SADER acompañaron el proceso de capacitación agroecológicaFoto: AGRICULTURA

Las y los participantes también reciben capacitación para dar valor agregado a sus cultivos y empacar sus productos, con el propósito declarado de obtener mejores ingresos económicos, de acuerdo con SADER. El comunicado atribuye la estrategia de bioinsumos y resiliencia climática a la titular de la Secretaría, Columba Jazmín López Gutiérrez, sin que el texto original detalle metas o indicadores adicionales para lo que resta del ciclo agrícola.

En Querétaro, la producción agropecuaria se ha mantenido entre las primeras posiciones a nivel nacional en volumen, un contexto en el que este tipo de programas federales de capacitación técnica se suman a los esfuerzos estatales por revertir la sequía agrícola registrada en años recientes.

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