Ciudad de México, 27 de agosto de 2026.- Un total de 171 mil 116 productoras y productores de pequeña y mediana escala fueron capacitados en procesos de transición agroecológica entre el 1 de septiembre de 2025 y el 30 de junio de 2026, a través de 5 mil 190 Escuelas de Campo (ECA) distribuidas en mil 82 municipios de 28 estados del país, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

Del total de personas capacitadas, 58 por ciento son hombres y 42 por ciento mujeres, acompañadas por más de mil 200 técnicas y técnicos especializados de la dependencia federal.

Las Escuelas de Campo capacitaron a 171 mil 116 productoras y productores entre septiembre de 2025 y junio de 2026 Foto: AGRICULTURA

Las Escuelas de Campo son espacios comunitarios de aprendizaje donde agricultoras, agricultores, técnicas y técnicos comparten saberes prácticos y científicos orientados a tres objetivos concretos: reducir los costos de producción, incrementar los rendimientos y disminuir el uso de productos e insumos de síntesis química, según el reporte de la dependencia.

Veracruz encabezó la participación con 23 mil 368 productoras y productores capacitados, seguido de Oaxaca con 20 mil 837, Chiapas con 18 mil 873, Puebla con 16 mil 694, Guerrero con 15 mil 943 y el Estado de México con 9 mil 69, de acuerdo con la cifra desglosada por SADER.

Entre los cultivos y agroalimentos fortalecidos por el programa se encuentran amaranto, arroz, cacao, café, caña de azúcar, cebada, cebolla, chía, frijol, jitomate, leche, maíz, miel, nogal, sorgo y trigo, productos que las personas participantes han colocado en al menos 70 mercados locales, señaló la dependencia.

Entre los cultivos fortalecidos por el programa se encuentran amaranto, maíz, frijol, café, cacao y trigo, entre otros Foto: AGRICULTURA

En el mismo periodo, las Escuelas de Campo generaron poco más de 10 mil toneladas de bioinsumos sólidos y 12 millones 638 mil 826 litros de biofertilizantes, elaborados por las propias personas productoras como parte del proceso de sustitución de agroquímicos. SADER atribuye esta producción a una reducción de costos y a una mejora en la salud del suelo y la resiliencia climática de las unidades productivas, aunque el comunicado no detalla cifras específicas de ahorro económico por productor.

La dependencia reportó además 6 mil 353 acciones de conservación de suelo y agua durante los 10 meses, entre ellas incorporación de materia orgánica y abonos verdes, asociación de cultivos, uso de cultivos de cobertera, trazo de curvas a nivel, establecimiento de barreras vivas e implementación de zanjas de infiltración.

Más de mil 200 técnicas y técnicos especializados de SADER acompañaron el proceso de capacitación agroecológica Foto: AGRICULTURA

Las y los participantes también reciben capacitación para dar valor agregado a sus cultivos y empacar sus productos, con el propósito declarado de obtener mejores ingresos económicos, de acuerdo con SADER. El comunicado atribuye la estrategia de bioinsumos y resiliencia climática a la titular de la Secretaría, Columba Jazmín López Gutiérrez, sin que el texto original detalle metas o indicadores adicionales para lo que resta del ciclo agrícola.

En Querétaro, la producción agropecuaria se ha mantenido entre las primeras posiciones a nivel nacional en volumen, un contexto en el que este tipo de programas federales de capacitación técnica se suman a los esfuerzos estatales por revertir la sequía agrícola registrada en años recientes.