Querétaro, 12 de noviembre de 2026.- Hasta 30 autobuses de QroBús podrán destinarse al servicio gratuito de transporte público durante la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026, según la demanda de usuarios que se registre en cada jornada, informó el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Cuanalo Santos.

El esquema operativo está listo, aseguró: arranca el 12 de noviembre y seguirá vigente hasta el 30 de noviembre.

Cuanalo Santos explicó que se habilitará una ruta especial con salida desde el Gómez Morín, frente a la estación Alameda. Los autobuses irán por avenida Constituyentes, a través del carril confinado, hasta las inmediaciones del acceso al Ecocentro Expositor.

Sobre el tamaño de la flota, precisó que el cálculo se hizo en conjunto con lo vivido el año pasado: “hasta 30 autobuses que pudiéramos nosotros destinar para ese servicio”.

No todas las unidades operarán de manera permanente. Su incorporación dependerá de la afluencia, principalmente en las fechas con artistas de mayor convocatoria.

Las salidas ordinarias serán aproximadamente cada 20 o 25 minutos.

Recordó que el traslado en QroBús no tendrá costo para los usuarios y que tampoco será necesario presentar tarjeta de prepago ni identificación.

Para quienes acudan al palenque y para los trabajadores de la feria habrá dos unidades con salida a las 2:30 de la madrugada.