Hasta 30 QroBús llevarán gratis a la Feria Ganadera en Querétaro

La ruta sale del Gómez Morín y recorre el carril confinado de avenida Constituyentes hasta las inmediaciones del acceso al Ecocentro Expositor.

Pasajeros hacen fila para abordar un autobús azul de QroBús, unidad 65011, junto a una parada con techumbre

El traslado en QroBús a la feria no tendrá costo ni exigirá tarjeta de prepago o identificación.

Getting your Trinity Audio player ready...
Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Nov 12, 2026
Silvia Chávez
See Full Bio

Querétaro, 12 de noviembre de 2026.- Hasta 30 autobuses de QroBús podrán destinarse al servicio gratuito de transporte público durante la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026, según la demanda de usuarios que se registre en cada jornada, informó el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Cuanalo Santos.

El esquema operativo está listo, aseguró: arranca el 12 de noviembre y seguirá vigente hasta el 30 de noviembre.

Cuanalo Santos explicó que se habilitará una ruta especial con salida desde el Gómez Morín, frente a la estación Alameda. Los autobuses irán por avenida Constituyentes, a través del carril confinado, hasta las inmediaciones del acceso al Ecocentro Expositor.

Sobre el tamaño de la flota, precisó que el cálculo se hizo en conjunto con lo vivido el año pasado: “hasta 30 autobuses que pudiéramos nosotros destinar para ese servicio”.

No todas las unidades operarán de manera permanente. Su incorporación dependerá de la afluencia, principalmente en las fechas con artistas de mayor convocatoria.

Las salidas ordinarias serán aproximadamente cada 20 o 25 minutos.

Recordó que el traslado en QroBús no tendrá costo para los usuarios y que tampoco será necesario presentar tarjeta de prepago ni identificación.

Para quienes acudan al palenque y para los trabajadores de la feria habrá dos unidades con salida a las 2:30 de la madrugada.

queretaro gobierno movilidad qrobus

Reciente

Perro de pelaje café y negro sentado en una banqueta, junto a un poste de concreto, con un trozo de comida en el piso frente a él; al fondo, una avenida con pasos peatonales.
San Juan del Río

Rescata a más de 700 animales y paga rentas en San Juan del Río

Y Sí Cambiamos Vidas A. C. resguarda a 78 perros y 15 gatos y se sostiene con donativos, rifas, un bazar y padrinos.

Mujer de cabello corto y oscuro, con chamarra negra de vivos amarillo neón y logotipo institucional, habla ante reporteros que sostienen teléfonos, frente a puestos de colores verde, rojo y amarillo.
Querétaro

Con 6 mil millones en 2026, Salud de Querétaro pide más para 2027

La dependencia espera, al menos, conservar los 6 mil millones de pesos ejercidos en 2026, entre recursos federales y estatales.

Grupo de personas, personajes disfrazados y jóvenes con vestuario de princesa posan frente al fondo del Festival Alegría
San Juan del Río

Festival Alegría llega a San Juan del Río el 28 de noviembre

La quinta edición, impulsada por el Gobierno del Estado y el Sistema Estatal DIF, busca promover la convivencia familiar en la temporada decembrina.

Hombre con barba y lentes, de saco azul marino y camisa blanca, habla frente a un micrófono en una tribuna de madera, con la bandera de México al fondo.
México

Senador pide asegurar luz en Querétaro: demanda subiría 7.7%

El legislador comparó la estimación de 7.7% para la zona eléctrica queretana con el 2.8% proyectado a nivel nacional en la demanda máxima.