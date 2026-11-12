Ciudad de México, 12 de noviembre de 2026.- La nueva aplicación móvil del Banco del Bienestar incorpora pagos y cobros con código QR o número de celular y permitirá, por primera vez, transferencias electrónicas con solo el número de tarjeta, la cuenta CLABE o el celular. El alcance proyectado es de hasta 43 millones de usuarios, particularmente beneficiarios de los Programas para el Bienestar.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la herramienta en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo. La aplicación se alinea con la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.
Al introducir el tema, la mandataria precisó a quién va dirigida: “El Banco del Bienestar nos va a presentar una modernización muy importante del Banco, que tiene que ver con una nueva aplicación telefónica para todos los beneficiarios de programas sociales”.
El director general del Banco del Bienestar, Víctor Lamoyi, informó que la actualización ya está disponible de forma gratuita en dispositivos móviles. Incorpora la consulta de saldos y movimientos en tiempo real, notificaciones de operaciones, pagos y cobros digitales mediante código QR o número celular y un localizador para ubicar las sucursales más cercanas.
En la presentación se mostró el paso a paso del pago con código QR: seleccionar la opción QR, escanear el código y recibir el comprobante.
Lamoyi detalló que el banco cuenta con más de 3 mil 100 sucursales y presencia en 2 mil 705 localidades y mil 972 municipios. En 2026 atiende a 42.8 millones de personas y entrega de manera directa 1 billón de pesos correspondientes a los Programas para el Bienestar.
Las sucursales brindan servicio de lunes a viernes, de 9:00 a 16:30 horas. Los cajeros automáticos, la aplicación móvil y el Centro de Atención Telefónica (800 900 2000) atienden las 24 horas, los 365 días del año.