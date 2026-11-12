Pagos con QR llegan a la app del Banco del Bienestar en México

La actualización gratuita permitirá transferir con solo el número de tarjeta, la CLABE o el celular; el alcance proyectado es de 43 millones de usuarios.

Claudia Sheinbaum y Víctor Lamoyi durante la presentación de la nueva aplicación móvil del Banco del Bienestar, que incorpora pagos y cobros mediante código QR y transferencias electrónicas.

La nueva aplicación del Banco del Bienestar permitirá consultar saldos y movimientos en tiempo real, realizar pagos y cobros digitales y efectuar transferencias electrónicas. La herramienta está dirigida principalmente a los beneficiarios de los Programas para el Bienestar.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 12, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 12 de noviembre de 2026.- La nueva aplicación móvil del Banco del Bienestar incorpora pagos y cobros con código QR o número de celular y permitirá, por primera vez, transferencias electrónicas con solo el número de tarjeta, la cuenta CLABE o el celular. El alcance proyectado es de hasta 43 millones de usuarios, particularmente beneficiarios de los Programas para el Bienestar.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la herramienta en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo. La aplicación se alinea con la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.

Al introducir el tema, la mandataria precisó a quién va dirigida: “El Banco del Bienestar nos va a presentar una modernización muy importante del Banco, que tiene que ver con una nueva aplicación telefónica para todos los beneficiarios de programas sociales”.

El director general del Banco del Bienestar, Víctor Lamoyi, informó que la actualización ya está disponible de forma gratuita en dispositivos móviles. Incorpora la consulta de saldos y movimientos en tiempo real, notificaciones de operaciones, pagos y cobros digitales mediante código QR o número celular y un localizador para ubicar las sucursales más cercanas.

En la presentación se mostró el paso a paso del pago con código QR: seleccionar la opción QR, escanear el código y recibir el comprobante.

Lamoyi detalló que el banco cuenta con más de 3 mil 100 sucursales y presencia en 2 mil 705 localidades y mil 972 municipios. En 2026 atiende a 42.8 millones de personas y entrega de manera directa 1 billón de pesos correspondientes a los Programas para el Bienestar.

Las sucursales brindan servicio de lunes a viernes, de 9:00 a 16:30 horas. Los cajeros automáticos, la aplicación móvil y el Centro de Atención Telefónica (800 900 2000) atienden las 24 horas, los 365 días del año.

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