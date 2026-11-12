Querétaro lanza audioguía digital de 82 puntos en cuatro idiomas

El recorrido incluye Plaza de Armas, Cerro de las Campanas, Los Arcos, Jardín de la Corregidora, Jardín Zenea y la Antigua Estación, entre otros sitios.

Cinco personas posan de pie frente a una mesa con letreros, sostienen teléfonos con la App Ciudad Qro y guías turísticas impresas en una calle del Centro Histórico de Querétaro.
  • La audioguía digital reúne nueve rutas y 82 puntos del Centro Histórico, con narraciones en cuatro idiomas.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 12, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 12 de noviembre de 2026.- La audioguía digital del Centro Histórico reúne nueve rutas religiosas y turísticas con 82 puntos y narraciones en español, inglés, francés y portugués. La Secretaría de Turismo del Municipio de Querétaro la presentó para su uso con geolocalización en la App Ciudad Qro.

La aplicación acumula casi 100 mil descargas, informó Rodrigo Ruiz Ballesteros, secretario de Innovación y Tecnología.

El recorrido incluye Plaza de Armas, Cerro de las Campanas, Los Arcos, Jardín de la Corregidora, Jardín Zenea y la Antigua Estación, entre otros sitios.

Captura de la pantalla principal de la App Ciudad Qro con el apartado de rutas guiadas, la Ruta 1 de Plaza de Armas y el aviso del transporte el\u00e9ctrico gratuito del Centro Hist\u00f3rico. La pantalla principal reúne las rutas guiadas y el horario del transporte eléctrico gratuito, cada 10 minutos. rotativo.com.mx

La Ruta 1 arranca en la Plaza de Armas. Cada sitio se consulta en video o solo en audio, con un selector de idioma en pantalla; el video de la plaza dura tres minutos con 40 segundos y la ficha escrita aparece debajo, en español y en inglés.

Esa ficha describe la plaza como un espacio colonial rodeado de casonas del siglo XVIII, restaurantes y terrazas, con una fuente dedicada al Marqués de la Villa del Villar del Águila y con el Palacio de Gobierno, conocido como Casa de la Corregidora.

En la pantalla principal, las rutas guiadas conviven con el aviso del transporte eléctrico gratuito del Centro Histórico: opera de lunes a viernes de 7:00 a 21:00 horas, los sábados de 8:00 a 21:00 y los domingos de 8:00 a 20:00, cada 10 minutos y con uso de tarjeta Qrobus.

Mariana Ortiz Cabrera, secretaria de Turismo, y Edgar Nieva Velázquez, director de Promoción Turística, participaron en la presentación junto con Ruiz Ballesteros; los tres mostraron la aplicación en sus teléfonos y una guía turística impresa del Centro Histórico.

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