Querétaro, 12 de noviembre de 2026.- La audioguía digital del Centro Histórico reúne nueve rutas religiosas y turísticas con 82 puntos y narraciones en español, inglés, francés y portugués. La Secretaría de Turismo del Municipio de Querétaro la presentó para su uso con geolocalización en la App Ciudad Qro.
La aplicación acumula casi 100 mil descargas, informó Rodrigo Ruiz Ballesteros, secretario de Innovación y Tecnología.
El recorrido incluye Plaza de Armas, Cerro de las Campanas, Los Arcos, Jardín de la Corregidora, Jardín Zenea y la Antigua Estación, entre otros sitios.
La pantalla principal reúne las rutas guiadas y el horario del transporte eléctrico gratuito, cada 10 minutos. rotativo.com.mxLa Ruta 1 arranca en la Plaza de Armas. Cada sitio se consulta en video o solo en audio, con un selector de idioma en pantalla; el video de la plaza dura tres minutos con 40 segundos y la ficha escrita aparece debajo, en español y en inglés.
Esa ficha describe la plaza como un espacio colonial rodeado de casonas del siglo XVIII, restaurantes y terrazas, con una fuente dedicada al Marqués de la Villa del Villar del Águila y con el Palacio de Gobierno, conocido como Casa de la Corregidora.
En la pantalla principal, las rutas guiadas conviven con el aviso del transporte eléctrico gratuito del Centro Histórico: opera de lunes a viernes de 7:00 a 21:00 horas, los sábados de 8:00 a 21:00 y los domingos de 8:00 a 20:00, cada 10 minutos y con uso de tarjeta Qrobus.
Mariana Ortiz Cabrera, secretaria de Turismo, y Edgar Nieva Velázquez, director de Promoción Turística, participaron en la presentación junto con Ruiz Ballesteros; los tres mostraron la aplicación en sus teléfonos y una guía turística impresa del Centro Histórico.