San Juan del Río, 12 de noviembre de 2026.- Los requisitos para adoptar un perro o un gato con la asociación Y si cambiamos vidas A. C. en San Juan del Río empiezan por un perfil público en redes sociales, que permite conocer a la persona interesada, y siguen con fotografías de su domicilio, explicó su fundadora, Diana Villegas.

Las fotografías sirven para evaluar si la casa reúne las condiciones para recibir al animal.

Después, integrantes de la organización hacen una visita para corroborar que el lugar corresponda con las imágenes enviadas. Cada solicitante entrega además copia de su identificación oficial (INE) y de un comprobante de domicilio, y ambos documentos se integran al expediente de adopción junto con una fotografía del animal en el momento de la entrega.

El formato de adopción, que el interesado llena y firma, fija compromisos para proteger el bienestar del animal y da certeza a quien adopta.

Tras la adopción, quien adopta debe dar continuidad al esquema de vacunación y atender las necesidades médicas de la mascota.

Villegas destacó que, antes de adoptar un perro o un gato, conviene considerar si se cuenta con espacio suficiente, tiempo para dedicarle al animal y recursos económicos para cubrir su alimentación, vacunas y atención veterinaria.

Todos los integrantes de la familia deben estar de acuerdo, señaló.

La fundadora recordó que la adopción es un compromiso a largo plazo y llamó a decidir con responsabilidad.

Los perros y gatos necesitan atención, convivencia y paseos, por lo que no deben permanecer encerrados ni amarrados de forma permanente.