65 cortometrajes llegan a MUCCI en San Juan del Río

La muestra se desarrolla en el Portal del Diezmo con trabajos locales e internacionales y cerrará con la selección oficial el 13 de noviembre.

Renata Torres Rizo, directora de la Muestra Colectiva de Cortometraje Independiente (MUCCI), durante las actividades de la edición número 14 en San Juan del Río.

La edición 14 de MUCCI reúne 65 cortometrajes y 60 directores de México y otros países. La muestra se realiza en el Portal del Diezmo, en San Juan del Río, y concluirá el 13 de noviembre con la exhibición de la selección oficial.

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Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Nov 12, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
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San Juan del Río, 12 de noviembre de 2026.- Con 65 cortometrajes y la participación de 60 directores, arrancó la edición número 14 de la Muestra Colectiva de Cortometraje Independiente (MUCCI), que tiene como sede el Portal del Diezmo, en San Juan del Río. Las actividades concluirán el 13 de noviembre con la exhibición de la selección oficial.

Renata Torres Rizo, directora de MUCCI, informó que la programación reúne producciones de Argentina, Chile, Brasil, Colombia, España, Paraguay y Costa Rica, además de trabajos realizados por cineastas de San Juan del Río, Querétaro y Ciudad de México.

La muestra contempla distintos géneros y bloques temáticos. Durante la primera jornada se incluyen producciones vinculadas al cine local, junto con cortometrajes nacionales e internacionales, en una programación que permite a los asistentes conocer trabajos de realizadores con diferentes propuestas cinematográficas.

Para el segundo día está previsto un bloque vampírico con producciones de Querétaro y Ciudad de México.

La programación también reserva espacios al documental y al cine de terror, dos géneros que forman parte de la selección de esta edición. Entre los trabajos anunciados se encuentra Triciclo, un cortometraje que actualmente promueven los organizadores.

El cierre será el 13 de noviembre, cuando se proyecte la selección oficial de MUCCI, integrada por producciones de distintos géneros.

Torres Rizo explicó que uno de los propósitos centrales del encuentro es abrir espacios de exhibición para realizadores independientes, estudiantes y cineastas que desarrollan sus proyectos con recursos propios, pero que necesitan plataformas donde mostrar sus trabajos.

La exhibición también busca facilitar el contacto entre creadores. Para quienes producen fuera de los circuitos comerciales, estos encuentros representan una oportunidad para dar a conocer sus obras y establecer vínculos con otros participantes.

La directora señaló que algunos cortometrajes de MUCCI participan además en otros festivales del país, como parte de las colaboraciones entre espacios dedicados a la promoción de producciones independientes.

La participación de realizadores independientes es uno de los ejes de esta actividad cultural, que combina propuestas de cineastas locales con trabajos provenientes de otras entidades y países.

Mientras se desarrolla la edición número 14, los organizadores ya trabajan en la siguiente entrega. Torres Rizo adelantó que para 2027 buscan ampliar la duración de MUCCI y recibir una mayor cantidad de cortometrajes de otros estados y países.

Las personas interesadas en participar en futuras ediciones pueden contactar a los organizadores mediante las redes sociales de MUCCI en Instagram, Facebook, TikTok y X.

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