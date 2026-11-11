San Juan del Río, 11 de noviembre de 2026.- El Bachillerato Incluyente del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ) cuenta con 20 estudiantes en su primer semestre en el plantel 10 de San Juan del Río, donde la demanda de ingreso plantea el reto de ampliar los espacios disponibles para atender a más jóvenes.
El director general del COBAQ, León Enrique Bolaño Mendoza, informó que durante el primer periodo se recibieron numerosas solicitudes, aunque la matrícula quedó integrada por 20 alumnos debido a las características de atención que requiere este modelo educativo.
La mayoría de los estudiantes procede de San Juan del Río, mientras que dos o tres provienen de municipios aledaños, de acuerdo con el funcionario.
El programa de Bachillerato Incluyente permite que jóvenes que requieren apoyos educativos específicos cursen estudios de nivel medio superior dentro de una institución pública.
Su operación involucra tanto la adecuación de los espacios como la disponibilidad de personal preparado para acompañar el proceso de enseñanza.
Personal especializado para atender a estudiantes
Bolaño Mendoza explicó que el colegio ya contaba con personal capacitado y realizó contrataciones adicionales para fortalecer la atención educativa, particularmente en tareas de traducción e interpretación de lengua de señas durante las clases.
Este acompañamiento forma parte de las condiciones necesarias para que los estudiantes puedan seguir las actividades académicas y participar en su formación de acuerdo con sus necesidades.
El director señaló que también se mantiene la capacitación del personal docente involucrado en el programa.
La atención especializada constituye una diferencia frente a la operación de los grupos escolarizados convencionales, donde la cantidad de estudiantes puede variar conforme a la organización académica.
No pueden aumentar la matrícula con el espacio actual
Aunque existe interés de más jóvenes por ingresar, el director general explicó que las condiciones actuales no permiten incrementar indefinidamente el número de estudiantes.
El modelo requiere mantener grupos de atención limitada, por lo que incorporar más alumnos sin ampliar la capacidad disponible comprometería las condiciones de enseñanza previstas para el programa.
La posibilidad de habilitar más espacios dependerá de nuevas gestiones y del respaldo de las autoridades municipales, particularmente del gobierno de San Juan del Río.
La infraestructura destinada a las aulas inclusivas forma parte de las condiciones necesarias para sostener esta modalidad educativa.
Bolaño Mendoza indicó que sería necesario continuar con el apoyo del alcalde para contar con mayor espacio y abrir oportunidades a nuevos estudiantes.
Con los 20 alumnos que integran el primer semestre, el principal desafío del Bachillerato Incluyente es mantener la atención especializada y encontrar condiciones que permitan ampliar su cobertura sin modificar el modelo de enseñanza.