Bachillerato Incluyente en San Juan del Río trabaja con 20 alumnos

El COBAQ incorporó personal especializado y mantiene una capacidad limitada para recibir a más estudiantes en este modelo educativo.

Estudiantes del Bachillerato Incluyente del COBAQ plantel 10 de San Juan del Río durante sus actividades académicas.

El Bachillerato Incluyente del COBAQ plantel 10 de San Juan del Río inició operaciones con 20 estudiantes. La demanda de ingreso plantea la necesidad de ampliar los espacios y mantener las condiciones de atención especializada para incorporar a más jóvenes.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 11, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 11 de noviembre de 2026.- El Bachillerato Incluyente del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ) cuenta con 20 estudiantes en su primer semestre en el plantel 10 de San Juan del Río, donde la demanda de ingreso plantea el reto de ampliar los espacios disponibles para atender a más jóvenes.

El director general del COBAQ, León Enrique Bolaño Mendoza, informó que durante el primer periodo se recibieron numerosas solicitudes, aunque la matrícula quedó integrada por 20 alumnos debido a las características de atención que requiere este modelo educativo.

La mayoría de los estudiantes procede de San Juan del Río, mientras que dos o tres provienen de municipios aledaños, de acuerdo con el funcionario.

El programa de Bachillerato Incluyente permite que jóvenes que requieren apoyos educativos específicos cursen estudios de nivel medio superior dentro de una institución pública.

Su operación involucra tanto la adecuación de los espacios como la disponibilidad de personal preparado para acompañar el proceso de enseñanza.

Personal especializado para atender a estudiantes

Bolaño Mendoza explicó que el colegio ya contaba con personal capacitado y realizó contrataciones adicionales para fortalecer la atención educativa, particularmente en tareas de traducción e interpretación de lengua de señas durante las clases.

Este acompañamiento forma parte de las condiciones necesarias para que los estudiantes puedan seguir las actividades académicas y participar en su formación de acuerdo con sus necesidades.

El director señaló que también se mantiene la capacitación del personal docente involucrado en el programa.

La atención especializada constituye una diferencia frente a la operación de los grupos escolarizados convencionales, donde la cantidad de estudiantes puede variar conforme a la organización académica.

No pueden aumentar la matrícula con el espacio actual

Aunque existe interés de más jóvenes por ingresar, el director general explicó que las condiciones actuales no permiten incrementar indefinidamente el número de estudiantes.

El modelo requiere mantener grupos de atención limitada, por lo que incorporar más alumnos sin ampliar la capacidad disponible comprometería las condiciones de enseñanza previstas para el programa.

La posibilidad de habilitar más espacios dependerá de nuevas gestiones y del respaldo de las autoridades municipales, particularmente del gobierno de San Juan del Río.

La infraestructura destinada a las aulas inclusivas forma parte de las condiciones necesarias para sostener esta modalidad educativa.

Bolaño Mendoza indicó que sería necesario continuar con el apoyo del alcalde para contar con mayor espacio y abrir oportunidades a nuevos estudiantes.

Con los 20 alumnos que integran el primer semestre, el principal desafío del Bachillerato Incluyente es mantener la atención especializada y encontrar condiciones que permitan ampliar su cobertura sin modificar el modelo de enseñanza.

san juan del rio gobierno educacion

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