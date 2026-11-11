COBAQ refuerza atención psicológica en escuelas de Querétaro

El colegio fortalece sus áreas psicopedagógicas y prepara a docentes y administrativos para reconocer señales de alerta entre adolescentes.

León Enrique Bolaño Mendoza, director general del COBAQ, durante una actividad relacionada con la atención psicopedagógica y la prevención de conductas de riesgo entre estudiantes.

El COBAQ reforzó sus áreas psicopedagógicas con la contratación de más psicólogos y la capacitación de docentes y personal administrativo para detectar autolesiones, riesgo suicida, acoso escolar y otras conductas que puedan afectar la integridad de los estudiantes, informó el director general, León Enrique Bolaño Mendoza.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 11, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 11 de noviembre de 2026.- El Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ) ha reforzado sus áreas psicopedagógicas mediante la contratación de más psicólogos y la capacitación del personal para identificar conductas de riesgo entre estudiantes, incluidas autolesiones, riesgo suicida, acoso escolar y situaciones relacionadas con sustancias o armas.

El director general de la institución, León Enrique Bolaño Mendoza, explicó que la estrategia busca que la detección de señales de alerta no dependa exclusivamente de los especialistas, sino que involucre también a docentes, administrativos y demás trabajadores que mantienen contacto cotidiano con los jóvenes.

La adolescencia, señaló, representa una etapa de cambios físicos, emocionales e intelectuales que exige mecanismos de acompañamiento y atención dentro de los planteles educativos.

Por ello, el colegio ha concentrado parte de sus esfuerzos en fortalecer la intervención psicopedagógica y establecer procedimientos para responder ante situaciones que puedan afectar la integridad de los estudiantes.

Psicólogos y personal docente participan en la detección

Bolaño Mendoza informó que la institución ha realizado contrataciones adicionales de psicólogos para ampliar la atención a los jóvenes.

Paralelamente, se desarrollan capacitaciones dirigidas al personal docente y administrativo, con el propósito de que más integrantes de la comunidad escolar puedan identificar oportunamente situaciones de riesgo.

El director explicó que cualquier trabajador del colegio puede encontrarse en condiciones de advertir un cambio de comportamiento o una circunstancia que requiera atención, por lo que la preparación no debe quedar limitada al área psicopedagógica.

Este trabajo se apoya en protocolos institucionales sobre distintas conductas de riesgo, entre ellas el acoso escolar, el hostigamiento, las autolesiones, la presencia de sustancias y el ingreso de armas.

Los procedimientos contemplan prevención, identificación y detección, además de las acciones de atención que correspondan a cada situación.

Qué ocurre después de identificar una conducta de riesgo

El titular del COBAQ destacó que los protocolos no se limitan al reconocimiento inicial del problema. También consideran las actuaciones posteriores y el seguimiento necesario después de una intervención.

En materia de salud mental, este acompañamiento es especialmente relevante cuando existen situaciones relacionadas con autolesiones o riesgo suicida, en las que la atención requiere distinguir las necesidades de protección y apoyo del estudiante.

La institución contempla además medidas disciplinarias cuando corresponden a conductas que constituyan una infracción, sin confundirlas con la atención que requiere una persona en situación de crisis.

Las acciones de prevención del suicidio y el cuidado emocional forman parte de las materias abordadas por el colegio en su trabajo con adolescentes.

Las familias también forman parte de la prevención

Bolaño Mendoza explicó que las estrategias incluyen trabajo con madres y padres de familia, debido a que la atención de los estudiantes no puede concentrarse únicamente en lo que ocurre durante las horas de clase.

La participación familiar permite acompañar a los jóvenes en situaciones que afectan su bienestar y mantener comunicación con las áreas escolares cuando se presentan dificultades.

Para el colegio, el objetivo es que los planteles funcionen como espacios seguros, donde el personal se encuentre preparado para actuar ante señales de riesgo y los estudiantes tengan posibilidades de recibir orientación y acompañamiento.

El director añadió que estas tareas se complementan con actividades de convivencia y cultura de paz, mediante las cuales se busca fortalecer el diálogo y la resolución pacífica de conflictos entre los alumnos.

La capacitación del personal y la contratación de especialistas constituyen las dos principales medidas señaladas por la institución para reforzar su capacidad de respuesta ante problemas emocionales y de convivencia escolar.

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