Querétaro, 11 de noviembre de 2026.- El Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ) ha reforzado sus áreas psicopedagógicas mediante la contratación de más psicólogos y la capacitación del personal para identificar conductas de riesgo entre estudiantes, incluidas autolesiones, riesgo suicida, acoso escolar y situaciones relacionadas con sustancias o armas.

El director general de la institución, León Enrique Bolaño Mendoza, explicó que la estrategia busca que la detección de señales de alerta no dependa exclusivamente de los especialistas, sino que involucre también a docentes, administrativos y demás trabajadores que mantienen contacto cotidiano con los jóvenes.

La adolescencia, señaló, representa una etapa de cambios físicos, emocionales e intelectuales que exige mecanismos de acompañamiento y atención dentro de los planteles educativos.

Por ello, el colegio ha concentrado parte de sus esfuerzos en fortalecer la intervención psicopedagógica y establecer procedimientos para responder ante situaciones que puedan afectar la integridad de los estudiantes.

Psicólogos y personal docente participan en la detección

Bolaño Mendoza informó que la institución ha realizado contrataciones adicionales de psicólogos para ampliar la atención a los jóvenes.

Paralelamente, se desarrollan capacitaciones dirigidas al personal docente y administrativo, con el propósito de que más integrantes de la comunidad escolar puedan identificar oportunamente situaciones de riesgo.

El director explicó que cualquier trabajador del colegio puede encontrarse en condiciones de advertir un cambio de comportamiento o una circunstancia que requiera atención, por lo que la preparación no debe quedar limitada al área psicopedagógica.

Este trabajo se apoya en protocolos institucionales sobre distintas conductas de riesgo, entre ellas el acoso escolar, el hostigamiento, las autolesiones, la presencia de sustancias y el ingreso de armas.

Los procedimientos contemplan prevención, identificación y detección, además de las acciones de atención que correspondan a cada situación.

Qué ocurre después de identificar una conducta de riesgo

El titular del COBAQ destacó que los protocolos no se limitan al reconocimiento inicial del problema. También consideran las actuaciones posteriores y el seguimiento necesario después de una intervención.

En materia de salud mental, este acompañamiento es especialmente relevante cuando existen situaciones relacionadas con autolesiones o riesgo suicida, en las que la atención requiere distinguir las necesidades de protección y apoyo del estudiante.

La institución contempla además medidas disciplinarias cuando corresponden a conductas que constituyan una infracción, sin confundirlas con la atención que requiere una persona en situación de crisis.

Las acciones de prevención del suicidio y el cuidado emocional forman parte de las materias abordadas por el colegio en su trabajo con adolescentes.

Las familias también forman parte de la prevención

Bolaño Mendoza explicó que las estrategias incluyen trabajo con madres y padres de familia, debido a que la atención de los estudiantes no puede concentrarse únicamente en lo que ocurre durante las horas de clase.

La participación familiar permite acompañar a los jóvenes en situaciones que afectan su bienestar y mantener comunicación con las áreas escolares cuando se presentan dificultades.

Para el colegio, el objetivo es que los planteles funcionen como espacios seguros, donde el personal se encuentre preparado para actuar ante señales de riesgo y los estudiantes tengan posibilidades de recibir orientación y acompañamiento.

El director añadió que estas tareas se complementan con actividades de convivencia y cultura de paz, mediante las cuales se busca fortalecer el diálogo y la resolución pacífica de conflictos entre los alumnos.

La capacitación del personal y la contratación de especialistas constituyen las dos principales medidas señaladas por la institución para reforzar su capacidad de respuesta ante problemas emocionales y de convivencia escolar.