Querétaro, 11 de noviembre de 2026.- El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, descartó participar en las elecciones de 2027: no tiene interés en buscar ninguna candidatura.

Lo dijo después de que el Partido Acción Nacional (PAN) definió a quienes coordinarán los trabajos políticos en el municipio de Querétaro.

“Si estoy descartado. Nunca lo busqué, nunca lo busqué”, expresó.

El funcionario estatal dijo que respeta las decisiones partidistas. Reconoció que el proceso interno tenía reglas establecidas y que, por eso, aceptó con madurez la determinación sobre quién encabezará los trabajos políticos en la capital queretana.

Cuanalo Santos también rechazó que contemple buscar una diputación o sumarse a alguna otra candidatura. Por ahora, reiteró, su atención está puesta en el trabajo que realiza al frente de la Agencia de Movilidad.

Dijo que esperará a ver cómo evolucionan las circunstancias políticas. Lo más importante en este momento, consideró, es que los perfiles designados por el PAN obtengan buenos resultados en sus respectivas responsabilidades.

“Yo la verdad creo que vamos a ver cómo van evolucionando las cosas. Ahorita lo importante es que a todos los coordinadores que ha nombrado el partido les vaya bien, para que le vaya bien a Querétaro”, finalizó.