PAN designa a Felifer Macías líder del plan estatal en Querétaro

El PAN informó que lo respaldó de manera unánime ante Jorge Romero, Mauricio Kuri y miles de militantes en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.

Felifer Macías con micrófono y puño en alto durante la presentación del Plan Futuro para Todos del PAN en Querétaro

Felifer Macías durante la presentación del Plan Estatal Futuro para Todos, este domingo.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 25, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 Octubre 2026.- El Partido Acción Nacional (PAN) designó a Felifer Macías como líder del Plan Estatal Futuro para Todos, con el que el partido se prepara para el proceso electoral de 2027. De acuerdo con el boletín del partido, la dirigencia y los liderazgos panistas lo respaldaron de manera unánime.

El acto se realizó este domingo 25 de octubre en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, con la presencia del presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, y de Mauricio Kuri González. El partido señaló que asistieron miles de militantes, simpatizantes y liderazgos de distintos municipios.

Integrantes del PAN con luces de celular del p\u00fablico al fondo hacen la se\u00f1al de victoria en el Plan Futuro para Todos Liderazgos del PAN en el escenario ante los asistentes. rotativo.com.mx

Macías agradeció la confianza del panismo local y dijo que el plan representa una nueva etapa para Querétaro, basada en la unidad y el trabajo en equipo. Planteó que el desarrollo llegue a colonias, barrios y comunidades de los 18 municipios.

“Hoy comienza el primer capítulo de la gran batalla por venir, de la gran lucha en la defensa de Querétaro”, afirmó. Añadió que “Querétaro es de los pocos lugares que quedan en este país donde se puede vivir en paz, donde cualquier persona puede salir adelante”.

Según el PAN, el proyecto tomará como eje las prioridades de cada región, de las zonas urbanas a las comunidades rurales, para integrar una visión estatal que considere las distintas realidades de los municipios.

Nombramientos y unidad

Integrantes del PAN hacen la se\u00f1al de victoria en el escenario del Auditorio Josefa Ortiz de Dom\u00ednguez, en Quer\u00e9taro Vista amplia del escenario y del auditorio durante el acto. rotativo.com.mx

Durante la entrega de nombramientos a los coordinadores de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en Querétaro, Jorge Romero sostuvo que la unidad y la participación de todos los liderazgos serán fundamentales. “Este proyecto, el Plan Querétaro, nos trasciende”, expresó, y añadió que la unidad “solo se logra si participamos todas y todos de ello”.

Romero presentó a los líderes municipales del plan: Tania Ruiz en San Juan del Río, Jairo Morales en Huimilpan, Rodrigo Monsalvo en El Marqués, Chepe Guerrero en Corregidora y Agustín Dorantes en Querétaro. También presentó a Luis Nava, quien participará desde el ámbito legislativo.

Integrantes del PAN hacen la se\u00f1al de victoria ante el p\u00fablico en el Auditorio Josefa Ortiz de Dom\u00ednguez, en Quer\u00e9taro Liderazgos del PAN con los brazos en alto ante militantes. rotativo.com.mx

El presidente del Comité Directivo Estatal, Martín Arango, afirmó que el partido llegó hasta ese punto unido, sin grupos ni intereses personales. A los coordinadores les dijo que el nombramiento no es un premio sino una responsabilidad, y les pidió tres cosas: sumar, escuchar y dar ejemplo de honestidad, trabajo y humildad.

Líderes municipales

Agustín Dorantes reconoció el liderazgo de Kuri y expresó su respaldo a Macías. Reiteró su compromiso de cuidar la capital con orden, seguridad y oportunidades para las familias. “Cercanía que da resultados, a eso le llamamos bien común”, señaló.

Integrantes del PAN hacen la se\u00f1al de victoria ante el p\u00fablico en el Auditorio Josefa Ortiz de Dom\u00ednguez, en Quer\u00e9taro Dirigentes y liderazgos del PAN posaron ante los asistentes al término del acto. rotativo.com.mx

Tania Ruiz, líder municipal del plan en San Juan del Río, agradeció la confianza del partido y destacó que, por primera vez en 35 años, una mujer asume esa responsabilidad en el municipio. Se comprometió a responder a la confianza del partido y de la ciudadanía.

Jairo Morales refrendó su compromiso de trabajar por las familias, la libertad y la democracia en Huimilpan. Chepe Guerrero destacó la importancia de defender la seguridad y el orden en Corregidora, y Rodrigo Monsalvo llamó a cerrar filas para proteger el futuro de las familias de El Marqués.

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