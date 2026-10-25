PAN va listo a 2027 en Querétaro, pero sin confiarse: Vega

El diputado Guillermo Vega afirmó que la unidad panista debe ser “de corazón y de papel”, con espacios en la boleta para todas las corrientes.

Asistentes a un evento del PAN, uno de ellos con chaleco del partido, posan para una foto grupal en un auditorio lleno e iluminado en azul.

El PAN va listo para el proceso electoral de 2027, pero debe mantenerse humilde y no confiarse, afirmó Guillermo Vega Guerrero, coordinador de la bancada panista en el Congreso de Querétaro.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 25, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de octubre de 2026.- El PAN va listo para el proceso electoral de 2027, pero debe seguir siendo humilde, respetuoso de los tiempos y no confiarse, afirmó el diputado local Guillermo Vega Guerrero, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de Querétaro. Lo dijo al referirse a la coordinación de Felifer Macías para esa elección.

Vega señaló que otras ofertas políticas harán lo propio para conquistar al electorado. Aun así, consideró que el partido empezó “con el pie derecho”.

El legislador explicó que los tiempos son distintos a los de 2009. Entonces, dijo, el PAN gobernaba en los tres órdenes de gobierno y la influenza golpeó a la economía mundial, lo que a su juicio generó un desencanto hacia el partido.

Ahora, sostuvo, el contexto juega a favor del PAN, porque calificó de reprobados al gobierno federal en materia económica y a la seguridad. Citó el precio de las gasolinas, la desaceleración económica y la pérdida de inversiones y empleos. Frente a eso, afirmó, Querétaro tiene seguridad, desarrollo económico, estado de derecho, salud y educación. Reconoció que nada está perfecto, pero dijo que hay muy buenos resultados.

Por ello, planteó, el PAN debe usar la comparación y el contraste, algo que, a su parecer, los ciudadanos ya hacen.

Vega mencionó que Morena hablaba de que solo dos de las 17 gubernaturas en disputa en 2027 no estaban de su lado y que ahora habla de siete. Lo atribuyó a que “México está despertando”. Añadió que la izquierda pierde terreno en América y que no garantiza progreso, paz ni orden. Sumó a ello los buenos cuadros, las buenas políticas y los resultados del PAN.

Sobre la unidad, dijo que debe darse en dos sentidos: de voluntad, al entender que la aspiración personal no está por encima del futuro de Querétaro, y “de papel”, con espacios en la boleta para todas las corrientes del partido, para que no sea una simulación. En ese sentido, celebró que Luis Nava y Agustín Dorantes vayan a la elección, que Marco del Prete ayude en las campañas y que Chepe Guerrero también compita.

Respecto a su futuro, Vega dijo que no estará en la boleta. Se sumará “al 100 por ciento” a la campaña de Felifer Macías y estará atento a San Juan del Río, su tierra, para ayudar a que Tania Ruiz gane. Dijo que es momento de dejar pasar a otros y que ahora le toca otro papel.

Sobre una posible contienda en el municipio con Edgar Inzunza, de Morena, lo llamó amigo de toda la vida y dijo estimarlo mucho. Añadió que Inzunza sabe que él es leal a su partido y que está alineado con las decisiones del gobernador. Afirmó que Ruiz es una buena mujer y que no se trata de ella frente a Inzunza, sino de equipos. A su juicio, el de Ruiz será mejor para San Juan del Río que el de Morena.

Vega aseguró que el PAN desea una contienda de respeto, pero que, dijo, Tania Ruiz va a ganar.

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