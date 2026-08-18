Querétaro, 18 de agosto de 2026.- Las y los diputados del Partido Acción Nacional en el Congreso de Querétaro presentarán su informe de actividades del 18 al 30 de agosto, en el marco de sus recorridos habituales por colonias, comunidades y municipios del estado.
El coordinador de la bancada panista, diputado Guillermo Vega Guerrero, señaló que el ejercicio busca compartir con la ciudadanía el trabajo legislativo que la bancada ha realizado en respuesta a una agenda ciudadana.
El periodo de informe legislativo de la bancada panista comprende colonias, comunidades y municipios del estado, según informó el coordinador Guillermo Vega Guerrero. rotativo.com.mx
El legislador, quien también encabeza la Junta de Coordinación Política, aseguró que los recorridos habituales se aprovecharán para este ejercicio de rendición de cuentas de cara a la población.
Vega Guerrero precisó que el informe busca marcar una diferencia frente al trabajo de otros representantes, con una visión que, afirmó, coloca a las personas en el centro de todas las acciones y opera bajo los valores que el partido identifica con su ideario.
La bancada panista aprovecha sus recorridos habituales en colonias y comunidades para el ejercicio de rendición de cuentas que concluirá el 30 de agosto. rotativo.com.mx
El periodo de informe concluirá el 30 de agosto. La bancada del PAN cuenta con 14 de los 25 diputados que integran la LXI Legislatura de Querétaro; los recorridos ciudadanos de la bancada han sido una constante en la agenda del grupo parlamentario también en el contexto previo al proceso electoral de 2027.