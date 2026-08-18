Bancada del PAN inicia informe legislativo en calles y colonias de Querétaro

El coordinador de la bancada, diputado Guillermo Vega Guerrero, señaló que el partido presenta "trabajo, resultados y gestiones" derivados de una agenda legislativa orientada a la ciudadanía.

Guillermo Vega Guerrero, coordinador de la bancada PAN, durante evento de informe legislativo ante ciudadanos de San Juan del Río, agosto 2026.

El diputado Guillermo Vega Guerrero encabeza el periodo de rendición de cuentas de la bancada panista, que se desarrolla del 18 al 30 de agosto en colonias y municipios del estado, incluyendo San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 18 de agosto de 2026.- Las y los diputados del Partido Acción Nacional en el Congreso de Querétaro presentarán su informe de actividades del 18 al 30 de agosto, en el marco de sus recorridos habituales por colonias, comunidades y municipios del estado.

El coordinador de la bancada panista, diputado Guillermo Vega Guerrero, señaló que el ejercicio busca compartir con la ciudadanía el trabajo legislativo que la bancada ha realizado en respuesta a una agenda ciudadana.

Legisladoras del PAN en reuni\u00f3n con mujeres de comunidad rural durante recorrido de informe legislativo en Quer\u00e9taro, agosto 2026 El periodo de informe legislativo de la bancada panista comprende colonias, comunidades y municipios del estado, según informó el coordinador Guillermo Vega Guerrero. rotativo.com.mx

El legislador, quien también encabeza la Junta de Coordinación Política, aseguró que los recorridos habituales se aprovecharán para este ejercicio de rendición de cuentas de cara a la población.

Vega Guerrero precisó que el informe busca marcar una diferencia frente al trabajo de otros representantes, con una visión que, afirmó, coloca a las personas en el centro de todas las acciones y opera bajo los valores que el partido identifica con su ideario.

Legislador del PAN con vecinos durante recorrido de informe legislativo en colonia de Quer\u00e9taro, agosto 2026 La bancada panista aprovecha sus recorridos habituales en colonias y comunidades para el ejercicio de rendición de cuentas que concluirá el 30 de agosto. rotativo.com.mx

El periodo de informe concluirá el 30 de agosto. La bancada del PAN cuenta con 14 de los 25 diputados que integran la LXI Legislatura de Querétaro; los recorridos ciudadanos de la bancada han sido una constante en la agenda del grupo parlamentario también en el contexto previo al proceso electoral de 2027.

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