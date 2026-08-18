Nava escucha a 300 vocales del programa alimentario en zona metropolitana

La reunión buscó identificar áreas de oportunidad en la operación del programa que distribuye canastas alimentarias a 30 mil familias en los 18 municipios del estado.

Luis Nava posa con grupo de adultas mayores beneficiarias del programa Contigo en tu mesa en Querétaro

El programa "Contigo en tu mesa" distribuye canastas bimestrales con 25 artículos alimentarios y de higiene a familias en los 18 municipios del estado.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 18 de agosto de 2026.- El secretario de Desarrollo Social del Estado, Luis Bernardo Nava Guerrero, encabezó un encuentro con más de 300 vocales del programa "Contigo en tu mesa" en la Zona Metropolitana de Querétaro, con el objetivo de escuchar directamente sus experiencias y propuestas para fortalecer la operación del apoyo alimentario que beneficia a 30 mil familias en los 18 municipios del estado.

El encuentro —enmarcado en la estrategia Aquí Contigo— situó a las y los vocales como el enlace principal entre la secretaría y las familias que reciben las canastas alimentarias de manera bimestral.

Luis Bernardo Nava Guerrero saluda a vocales del programa Contigo en tu mesa en la Zona Metropolitana de Quer\u00e9taro El secretario Luis Nava encabezó el encuentro con más de 300 vocales del programa alimentario que atiende a 30 mil familias en los 18 municipios del estado. rotativo.com.mx

Nava señaló que escuchar a quienes conocen de primera mano las necesidades de la población permite identificar áreas de mejora en la cobertura del programa.

"Ustedes son el corazón del programa y como corazón, ustedes le inyectan la sangre, el trabajo, el esfuerzo, el impulso para que este programa sea una realidad", señaló el titular de la SEDESOQ, quien agradeció la labor de las y los operadores comunitarios.

Luis Nava posa junto a vocales adultas mayores del programa Contigo en tu mesa en Quer\u00e9taro Nava se reunió con operadoras comunitarias para conocer de primera mano las necesidades de las familias beneficiarias del programa. rotativo.com.mx

El funcionario añadió que la participación activa de los vocales contribuye a una atención más cercana e incluyente para las familias inscritas.

El programa "Contigo en tu mesa" opera en los 18 municipios del estado con entregas bimestrales de canastas que, desde 2025, ampliaron su contenido de 14 a 25 artículos —entre ellos café, azúcar, galletas, jabón y huevos— tras un proceso de revisión basado en las peticiones de las propias beneficiarias.

Luis Nava toma selfie con vocal del programa alimentario Contigo en tu mesa en la Zona Metropolitana de Quer\u00e9taro La cercanía directa entre el titular de la SEDESOQ y las operadoras comunitarias es parte de la estrategia Aquí Contigo que el gobierno estatal opera en los municipios. rotativo.com.mx

De acuerdo con el seguimiento de Rotativo al programa alimentario, la SEDESOQ acumula más de 102 mil apoyos entregados desde el arranque de la iniciativa.

El secretario consideró que el vínculo directo entre vocales y comunidades es determinante para consolidar la atención social del gobierno estatal. La SEDESOQ opera el programa como parte de una política más amplia de desarrollo social en Querétaro que incluye también los programas "Contigo y tu Bebé", Coinversión Social y la propia estrategia territorial Aquí Contigo, bajo la cual Nava ha mantenido presencia directa en colonias y municipios desde su llegada a la secretaría en octubre de 2024.

Luis Nava conversa con vocales del programa Contigo en tu mesa durante el encuentro en la Zona Metropolitana El titular de la SEDESOQ destacó el papel de los vocales como vínculo fundamental con las 30 mil familias beneficiarias del programa alimentario. rotativo.com.mx

La reunión con vocales de la Zona Metropolitana se suma a las jornadas territoriales que el secretario ha sostenido en municipios como San Juan del Río, Huimilpan, El Marqués, Tequisquiapan y la capital queretana a lo largo de 2026.

gobierno sedesoq programas sociales

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