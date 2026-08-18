IMSS convierte UMF en urgencias 24 horas en Gustavo A. Madero

La unidad contará con dos consultorios, triage, Sala de Choque, ocho camillas de observación y espacio pediátrico; es parte de un proyecto para ampliar 10 áreas en todo el país.

Zoé Robledo, director general del IMSS, durante recorrido de supervisión en el área de urgencias de la UMF 23 Morelos en Gustavo A. Madero, Ciudad de México

El director general del IMSS, Zoé Robledo, supervisó los trabajos de ampliación que convertirán el área de Atención Médica Continua en un servicio de urgencias con atención las 24 horas

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 18, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 18 de agosto de 2026.- La Unidad de Medicina Familiar No. 23 Morelos, en la Alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, recibirá un servicio de urgencias con atención las 24 horas del día como parte de la transformación de su área de Atención Médica Continua, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, supervisó el avance de los trabajos en la unidad, que se encuentra en las últimas etapas antes de entrar en operación. Robledo señaló que la obra es parte de un proyecto prioritario para ampliar 10 áreas de Admisión Médica Continua en unidades de Primer Nivel de todo el país y hacerlas más resolutivas.

El espacio contará con dos consultorios, triage, Sala de Choque, carro rojo, ocho camillas de observación, una para paciente aislado y dos para atención pediátrica.

La ampliación en Gustavo A. Madero no es el único avance del programa. El Seguro Social informó que próximamente se abrirán áreas similares en Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Ciudad de México, aunque no precisó la distribución de las 10 intervenciones entre esas entidades ni identificó la unidad específica que corresponde a cada estado.

imss gobierno claudia sheinbaum

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