San Juan del Río, 6 de agosto de 2026.- Familias de San Juan del Río tuvieron acceso a una función de cine al aire libre como parte de la estrategia "Aquí Contigo" que opera la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado, con el objetivo de generar espacios de convivencia familiar y comunitaria en los municipios.
El evento reunió a niñas, niños, jóvenes y adultos en un ambiente de convivencia recreativa. El secretario Luis Nava estuvo presente y señaló que la actividad responde a una lógica de fortalecimiento del tejido social:
Luis Nava encabezó la función de cine al aire libre en San Juan del Río como parte de la estrategia "Aquí Contigo", orientada a fortalecer la convivencia familiar y el tejido social en los municipios.
"Acercándonos a factores de protección como lo es la convivencia familiar, la convivencia comunitaria, por eso es tan importante fortalecer el tejido social a través de estas acciones, por eso los invitamos a este cine comunitario", afirmó.
Nava destacó que la estrategia continúa extendiendo su alcance a los municipios del estado, con actividades pensadas para promover la cercanía entre el gobierno y la ciudadanía.
Luis Nava encabezó la función de cine al aire libre en San Juan del Río como parte de la estrategia "Aquí Contigo", orientada a fortalecer la convivencia familiar y el tejido social en los municipios.
La función en San Juan del Río se suma a otras jornadas que el programa ha realizado en distintas comunidades del estado, incluyendo una visita al tianguis de Santa Mónica y una proyección en la Unidad Deportiva Maquío.
La secretaría no precisó el número de asistentes al evento ni la ubicación exacta del inmueble donde se realizó la función.