Cine al aire libre reúne a familias de San Juan del Río en nueva jornada de "Aquí Contigo"

La Secretaría de Desarrollo Social impulsó el evento como parte de su estrategia de tejido social, con la participación de niñas, niños, jóvenes y adultos de la zona.

El secretario Luis Nava conversa con niñas y niños sentados frente a la pantalla de proyección durante la función de cine comunitario de Aquí Contigo en San Juan del Río.

Niñas, niños y familias de San Juan del Río participaron en la función organizada por la Secretaría de Desarrollo Social como parte de la estrategia "Aquí Contigo" para fortalecer la convivencia comunitaria.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 6 de agosto de 2026.- Familias de San Juan del Río tuvieron acceso a una función de cine al aire libre como parte de la estrategia "Aquí Contigo" que opera la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado, con el objetivo de generar espacios de convivencia familiar y comunitaria en los municipios.

El evento reunió a niñas, niños, jóvenes y adultos en un ambiente de convivencia recreativa. El secretario Luis Nava estuvo presente y señaló que la actividad responde a una lógica de fortalecimiento del tejido social:

El secretario de Desarrollo Social Luis Nava habla con micr\u00f3fono durante la funci\u00f3n de cine comunitario de la estrategia Aqu\u00ed Contigo en San Juan del R\u00edo. Luis Nava encabezó la función de cine al aire libre en San Juan del Río como parte de la estrategia "Aquí Contigo", orientada a fortalecer la convivencia familiar y el tejido social en los municipios.

"Acercándonos a factores de protección como lo es la convivencia familiar, la convivencia comunitaria, por eso es tan importante fortalecer el tejido social a través de estas acciones, por eso los invitamos a este cine comunitario", afirmó.

Nava destacó que la estrategia continúa extendiendo su alcance a los municipios del estado, con actividades pensadas para promover la cercanía entre el gobierno y la ciudadanía.

El secretario de Desarrollo Social Luis Nava habla con micr\u00f3fono durante la funci\u00f3n de cine comunitario de la estrategia Aqu\u00ed Contigo en San Juan del R\u00edo. Luis Nava encabezó la función de cine al aire libre en San Juan del Río como parte de la estrategia "Aquí Contigo", orientada a fortalecer la convivencia familiar y el tejido social en los municipios.

La función en San Juan del Río se suma a otras jornadas que el programa ha realizado en distintas comunidades del estado, incluyendo una visita al tianguis de Santa Mónica y una proyección en la Unidad Deportiva Maquío.

La secretaría no precisó el número de asistentes al evento ni la ubicación exacta del inmueble donde se realizó la función.

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