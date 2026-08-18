Querétaro, 18 de agosto de 2026.- El senador Agustín Dorantes Lámbarri aseguró que las definiciones sobre su futuro político quedan en manos del Partido Acción Nacional y del gobernador Mauricio Kuri González, a quien reconoció como el liderazgo que marca la ruta dentro del blanquiazul en la entidad.
Cuestionado sobre sus aspiraciones de cara a la contienda de 2027, el legislador señaló que tiene claro dónde quiere estar. "Donde pueda ser más útil, ahí voy a estar, trabajando para cuidar Querétaro y lo que es más importante, sus familias", afirmó.
Dorantes, quien ya confirmó su aspiración a la gubernatura en enero de este año, subrayó en esta ocasión que los tiempos de definición corresponden al partido, no a él. Señaló que aún habrá oportunidad para fijar postura pública una vez que el PAN lo determine.
El senador Agustín Dorantes Lámbarri durante actividad del PAN en la Ciudad de México. rotativo.com.mx
El senador reiteró que continuará recorriendo los 18 municipios y mantendrá contacto permanente con la ciudadanía hasta que lleguen esas definiciones. "Nosotros vamos a seguir como siempre: en la calle, cerca de la gente, escuchando, trabajando, pero sobre todo, dando resultados", indicó.
La declaración se produce en el marco del proceso de selección del coordinador estatal de Cuidar Querétaro, figura que encabezará la candidatura del PAN a la gubernatura. De acuerdo con información proporcionada por las autoridades partidistas, el partido fijó el 30 de septiembre como fecha límite para esa definición. Entre los aspirantes a la gubernatura de Querétaro 2027, el senador Dorantes compite en preferencias internas con Luis Nava y Felifer Macías.