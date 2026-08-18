Dorantes espera decisión del PAN sobre su futuro político

El senador panista aseguró que seguirá recorriendo el estado mientras el partido define los tiempos y espacios de la contienda de 2027.

Dos personas se dan la mano durante reunión del PAN en Querétaro, agosto de 2026.

Reunión de unidad del PAN en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 18 de agosto de 2026.- El senador Agustín Dorantes Lámbarri aseguró que las definiciones sobre su futuro político quedan en manos del Partido Acción Nacional y del gobernador Mauricio Kuri González, a quien reconoció como el liderazgo que marca la ruta dentro del blanquiazul en la entidad.

Cuestionado sobre sus aspiraciones de cara a la contienda de 2027, el legislador señaló que tiene claro dónde quiere estar. "Donde pueda ser más útil, ahí voy a estar, trabajando para cuidar Querétaro y lo que es más importante, sus familias", afirmó.

Dorantes, quien ya confirmó su aspiración a la gubernatura en enero de este año, subrayó en esta ocasión que los tiempos de definición corresponden al partido, no a él. Señaló que aún habrá oportunidad para fijar postura pública una vez que el PAN lo determine.

Senador Agust\u00edn Dorantes L\u00e1mbarri durante acto del PAN con banderas azules al fondo, agosto de 2026. El senador Agustín Dorantes Lámbarri durante actividad del PAN en la Ciudad de México. rotativo.com.mx

El senador reiteró que continuará recorriendo los 18 municipios y mantendrá contacto permanente con la ciudadanía hasta que lleguen esas definiciones. "Nosotros vamos a seguir como siempre: en la calle, cerca de la gente, escuchando, trabajando, pero sobre todo, dando resultados", indicó.

La declaración se produce en el marco del proceso de selección del coordinador estatal de Cuidar Querétaro, figura que encabezará la candidatura del PAN a la gubernatura. De acuerdo con información proporcionada por las autoridades partidistas, el partido fijó el 30 de septiembre como fecha límite para esa definición. Entre los aspirantes a la gubernatura de Querétaro 2027, el senador Dorantes compite en preferencias internas con Luis Nava y Felifer Macías.

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