Cateos de Sinergia dejan siete detenidos en seis municipios de Querétaro

Las diligencias se ejecutaron en Querétaro, El Marqués, San Juan del Río, Tequisquiapan, Pedro Escobedo y Amealco por violencia familiar y delitos contra la salud.

Agentes de la Policía de Investigación del Delito revisan documentación durante cateos de la estrategia Sinergia por Querétaro

Personal de la Fiscalía General del Estado y de la Policía de Investigación del Delito ejecutó cateos simultáneos en seis municipios de Querétaro como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro

Fiscalía General del Estado de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 18 de agosto de 2026.- Siete personas fueron detenidas durante una jornada de cateos y operativos simultáneos ejecutada por la Fiscalía General del Estado en distintos puntos del territorio queretano, como parte de la estrategia interinstitucional Sinergia por Querétaro, informó la dependencia.

En la zona metropolitana, las diligencias se concentraron en las colonias Peñuelas, Sergio Villaseñor y Loma de la Cruz, en la capital del estado, además de La Piedad, en el municipio de El Marqués, uno de los puntos donde la estrategia ya había reunido detenidos en julio pasado por delitos de mayor gravedad.

De manera paralela, se ejecutaron siete diligencias más en San Juan del Río, Tequisquiapan, Pedro Escobedo y Amealco, con lo que el despliegue de esta jornada abarcó seis municipios del estado.

Las detenciones se relacionan con carpetas de investigación abiertas por violencia familiar y delitos contra la salud, entre otros, precisó la Fiscalía sin desglosar cuántas personas corresponden a cada tipo de delito.

Fotograf\u00edas de las siete personas detenidas en cateos simult\u00e1neos de la estrategia Sinergia por Quer\u00e9taro Las siete personas detenidas por la Fiscalía General del Estado en cateos de Sinergia por Querétaro se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial no resuelva su situación jurídica. Fiscalía General del Estado de Querétaro

En el operativo fueron aseguradas sustancias con características de cristal, metanfetamina y cocaína en piedra. También quedaron bajo resguardo un arma de fuego, una escopeta, un rifle, una réplica de arma tipo revólver y cartuchos útiles.

Las siete personas detenidas y los indicios asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones y realizar los análisis periciales correspondientes.

Las acciones fueron ejecutadas por personal de la Fiscalía General del Estado y de la Policía de Investigación del Delito, con el apoyo de la Policía Estatal (POES), el Gabinete de Seguridad de México, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y policías municipales de los distintos puntos intervenidos.

La jornada se suma a la cadencia sostenida de la estrategia Sinergia por Querétaro durante 2026: en abril, un despliegue en San Juan del Río, Amealco y Querétaro dejó cuatro detenidos y el aseguramiento de marihuana y metanfetamina tipo cristal.

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