Querétaro, 18 de agosto de 2026.- Siete personas fueron detenidas durante una jornada de cateos y operativos simultáneos ejecutada por la Fiscalía General del Estado en distintos puntos del territorio queretano, como parte de la estrategia interinstitucional Sinergia por Querétaro, informó la dependencia.
En la zona metropolitana, las diligencias se concentraron en las colonias Peñuelas, Sergio Villaseñor y Loma de la Cruz, en la capital del estado, además de La Piedad, en el municipio de El Marqués, uno de los puntos donde la estrategia ya había reunido detenidos en julio pasado por delitos de mayor gravedad.
De manera paralela, se ejecutaron siete diligencias más en San Juan del Río, Tequisquiapan, Pedro Escobedo y Amealco, con lo que el despliegue de esta jornada abarcó seis municipios del estado.
Las detenciones se relacionan con carpetas de investigación abiertas por violencia familiar y delitos contra la salud, entre otros, precisó la Fiscalía sin desglosar cuántas personas corresponden a cada tipo de delito.
Las siete personas detenidas por la Fiscalía General del Estado en cateos de Sinergia por Querétaro se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial no resuelva su situación jurídica. Fiscalía General del Estado de Querétaro
En el operativo fueron aseguradas sustancias con características de cristal, metanfetamina y cocaína en piedra. También quedaron bajo resguardo un arma de fuego, una escopeta, un rifle, una réplica de arma tipo revólver y cartuchos útiles.
Las siete personas detenidas y los indicios asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones y realizar los análisis periciales correspondientes.
Las acciones fueron ejecutadas por personal de la Fiscalía General del Estado y de la Policía de Investigación del Delito, con el apoyo de la Policía Estatal (POES), el Gabinete de Seguridad de México, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y policías municipales de los distintos puntos intervenidos.
La jornada se suma a la cadencia sostenida de la estrategia Sinergia por Querétaro durante 2026: en abril, un despliegue en San Juan del Río, Amealco y Querétaro dejó cuatro detenidos y el aseguramiento de marihuana y metanfetamina tipo cristal.