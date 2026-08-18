San Juan del Río, 18 de agosto de 2026.- Una fuga en la línea principal de conducción de agua potable, ubicada en la calle Nueva Esperanza, colonia Granjas Banthí, obligó a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) de San Juan del Río a suspender el servicio en 18 colonias de la zona oriente del municipio.
La avería afecta a las colonias Revolución, Insurgentes, El Dorado, Bugambilias, Francisco Villa, Las Águilas, El Capricho, El Mirador, Heraclio Bernal, Granjas Banthí 3a Sección, El Sagrado Corazón, Granjas Banthí, Paseos de Xhosda, Colinas del Oriente, Magisterial, Comevi Banthí, Villa de las Flores e Indeco.
JAPAM no precisó una fecha ni un horario estimado para el restablecimiento del servicio mientras se realizan los trabajos de reparación en la red.
La dependencia recomendó a los usuarios de las colonias afectadas cuidar y administrar el agua almacenada en tinacos u otros sistemas de contención mientras se resuelve la avería.