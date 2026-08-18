JAPAM suspende el agua en 18 colonias de San Juan del Río por fuga

La avería se ubica en la línea principal de conducción, en la calle Nueva Esperanza, y JAPAM no confirmó fecha de restablecimiento.

Personal de JAPAM realiza trabajos de reparación en la fuga de agua potable de la calle Nueva Esperanza, colonia Granjas Banthí, San Juan del Río.

Personal de JAPAM trabaja en la reparación de la línea principal de conducción de agua potable en la calle Nueva Esperanza, colonia Granjas Banthí, donde se originó la fuga que dejó sin servicio a 18 colonias de San Juan del Río.

JAPAM
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 18 de agosto de 2026.- Una fuga en la línea principal de conducción de agua potable, ubicada en la calle Nueva Esperanza, colonia Granjas Banthí, obligó a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) de San Juan del Río a suspender el servicio en 18 colonias de la zona oriente del municipio.

La avería afecta a las colonias Revolución, Insurgentes, El Dorado, Bugambilias, Francisco Villa, Las Águilas, El Capricho, El Mirador, Heraclio Bernal, Granjas Banthí 3a Sección, El Sagrado Corazón, Granjas Banthí, Paseos de Xhosda, Colinas del Oriente, Magisterial, Comevi Banthí, Villa de las Flores e Indeco.

JAPAM no precisó una fecha ni un horario estimado para el restablecimiento del servicio mientras se realizan los trabajos de reparación en la red.

La dependencia recomendó a los usuarios de las colonias afectadas cuidar y administrar el agua almacenada en tinacos u otros sistemas de contención mientras se resuelve la avería.

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