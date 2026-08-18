Negocios en Querétaro arriesgan multas de hasta 60 mil pesos sin contrato de basura

El secretario Armando Presa Ortega informó que los establecimientos comerciales pueden contratar el servicio de recolección directamente con el municipio; los interesados pueden acudir al Centro Cívico, Centro Norte o BLOQUE.

Felifer Macías y Armando Presa Ortega conversan con personal de limpieza en calle comercial de Querétaro durante recorrido nocturno

El alcalde Felifer Macías y el secretario Armando Presa Ortega durante la supervisión nocturna de labores de limpieza en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 18 de agosto de 2026.- Los establecimientos comerciales del municipio de Querétaro que no cuenten con un contrato para la recolección de sus residuos pueden recibir multas de mil 200 a 60 mil pesos, advirtió el presidente municipal Felifer Macías durante un recorrido nocturno de supervisión a las labores de limpieza de Servicios Públicos Municipales.

El alcalde realizó el recorrido de madrugada para acompañar al personal que mantiene limpias las calles y avenidas de la capital cuando la mayor parte de los ciudadanos aún duerme.

"Es así como de noche, de madrugada, limpiamos la ciudad, hacemos labor de rebolseo de estas bolsas que no deberían de estar, que son de negocios", indicó Macías, quien también reconoció el trabajo de las y los trabajadores de la dependencia.

Felifer Mac\u00edas y Armando Presa Ortega caminan por calle de Quer\u00e9taro durante recorrido nocturno de supervisi\u00f3n de limpieza urbana Felifer Macías y el secretario Armando Presa Ortega recorrieron calles de Querétaro de madrugada para supervisar las labores de Servicios Públicos. rotativo.com.mx

El alcalde llamó a la ciudadanía a reportar al 070 cualquier depósito irregular de residuos en la vía pública, en el marco de la apuesta municipal por mantener ordenados los principales corredores comerciales. Ese número concentra la mayor parte de los reportes ciudadanos de la capital.

Felifer Mac\u00edas saluda de mano a trabajadora de Servicios P\u00fablicos durante recorrido nocturno de supervisi\u00f3n en Quer\u00e9taro Felifer Macías reconoció el trabajo del personal de Servicios Públicos durante el recorrido de supervisión de madrugada. rotativo.com.mx

El secretario de Servicios Públicos Municipales, Armando Presa Ortega, señaló que los establecimientos comerciales pueden contratar con el municipio el servicio de recolección de residuos; para solicitar información, pueden acudir al Centro Cívico, Centro Norte o BLOQUE.

El costo depende de los días de recolección y la cantidad de residuos que genere cada negocio. El funcionario subrayó que la correcta disposición de los residuos comerciales contribuye a mantener limpias las calles de la ciudad.

Trabajador lanza bolsa de residuos comerciales a cami\u00f3n recolector durante labores nocturnas en Quer\u00e9taro Servicios Públicos Municipales trabaja de madrugada en la recolección de residuos comerciales en calles de Querétaro. rotativo.com.mx

La norma ya se aplica con rigor: el municipio acumula más de 245 multas a comercios que superan el millón de pesos en sanciones por mal manejo de basura, derivadas de mil 200 inspecciones en mercados, tianguis y zonas con alta actividad comercial de la capital.

Dos trabajadoras de Servicios P\u00fablicos barren una calle de Quer\u00e9taro durante la madrugada con cartel de Plan de Obra al fondo Trabajadoras de Servicios Públicos Municipales realizan labores de barrido en calles de la capital queretana. rotativo.com.mx

La regularización del padrón de recolección avanza: el municipio registra 78 empresas recolectoras autorizadas para operar en la ciudad, y entre 3 mil 500 y 4 mil comercios ya cuentan con servicio particular de recolección.

gobierno servicios municipales felifer macias medio ambiente

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