Querétaro, 18 de agosto de 2026.- Los establecimientos comerciales del municipio de Querétaro que no cuenten con un contrato para la recolección de sus residuos pueden recibir multas de mil 200 a 60 mil pesos, advirtió el presidente municipal Felifer Macías durante un recorrido nocturno de supervisión a las labores de limpieza de Servicios Públicos Municipales.
El alcalde realizó el recorrido de madrugada para acompañar al personal que mantiene limpias las calles y avenidas de la capital cuando la mayor parte de los ciudadanos aún duerme.
"Es así como de noche, de madrugada, limpiamos la ciudad, hacemos labor de rebolseo de estas bolsas que no deberían de estar, que son de negocios", indicó Macías, quien también reconoció el trabajo de las y los trabajadores de la dependencia.
Felifer Macías y el secretario Armando Presa Ortega recorrieron calles de Querétaro de madrugada para supervisar las labores de Servicios Públicos. rotativo.com.mx
El alcalde llamó a la ciudadanía a reportar al 070 cualquier depósito irregular de residuos en la vía pública, en el marco de la apuesta municipal por mantener ordenados los principales corredores comerciales. Ese número concentra la mayor parte de los reportes ciudadanos de la capital.
Felifer Macías reconoció el trabajo del personal de Servicios Públicos durante el recorrido de supervisión de madrugada. rotativo.com.mx
El secretario de Servicios Públicos Municipales, Armando Presa Ortega, señaló que los establecimientos comerciales pueden contratar con el municipio el servicio de recolección de residuos; para solicitar información, pueden acudir al Centro Cívico, Centro Norte o BLOQUE.
El costo depende de los días de recolección y la cantidad de residuos que genere cada negocio. El funcionario subrayó que la correcta disposición de los residuos comerciales contribuye a mantener limpias las calles de la ciudad.
Servicios Públicos Municipales trabaja de madrugada en la recolección de residuos comerciales en calles de Querétaro. rotativo.com.mx
La norma ya se aplica con rigor: el municipio acumula más de 245 multas a comercios que superan el millón de pesos en sanciones por mal manejo de basura, derivadas de mil 200 inspecciones en mercados, tianguis y zonas con alta actividad comercial de la capital.
Trabajadoras de Servicios Públicos Municipales realizan labores de barrido en calles de la capital queretana. rotativo.com.mx
La regularización del padrón de recolección avanza: el municipio registra 78 empresas recolectoras autorizadas para operar en la ciudad, y entre 3 mil 500 y 4 mil comercios ya cuentan con servicio particular de recolección.