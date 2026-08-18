El Marqués, 18 de agosto de 2026.- Un autobús y una unidad de transporte de personal colisionaron la mañana de este martes sobre la autopista México-Querétaro, a la altura de La Piedad, con dirección hacia la capital del estado, informó la Secretaría de Movilidad de El Marqués.
El impacto dejó el frente de la unidad de transporte de personal severamente dañado y provocó que uno de sus ocupantes quedara prensado entre los restos del vehículo. Personal de rescate de Protección Civil ya se encuentra en el punto realizando las maniobras para liberarlo, mientras oficiales de movilidad resguardan la zona y regulan la circulación en los carriles disponibles.
Ese mismo tramo de la carretera federal 57, a la altura de La Piedad, ha sido escenario de percances recurrentes: en septiembre de 2024, un choque múltiple en el mismo punto no dejó lesionados, aunque sí generó un fuerte congestionamiento vehicular durante varias horas.
En el lugar participan también unidades motorizadas de la Oficialía de Movilidad de El Marqués, identificables por la leyenda "El Marqués Gobierno Municipal 2024-2027" en sus motocicletas, que apoyan en el acordonamiento del punto y en la atención vial mientras avanzan las labores de rescate.
No todos los percances en ese tramo han tenido el mismo desenlace: en agosto de 2025, la volcadura de un vehículo a la altura del puente de La Piedad dejó a su único ocupante con lesiones menores, tras ser valorado por personal de la Sección Médica Prehospitalaria.
La Secretaría de Movilidad de El Marqués recomendó a los automovilistas circular con precaución en el tramo y atender las indicaciones del personal de auxilio y movilidad desplegado en la zona mientras concluyen las maniobras de rescate.