Choque entre autobús y unidad de personal deja a un hombre prensado en la México-Querétaro

Protección Civil de El Marqués realiza maniobras de rescate en el punto, a la altura de La Piedad, mientras se mantiene afectada la circulación.

Personal de rescate y oficiales de movilidad de El Marqués atienden a un hombre prensado tras el choque entre un autobús y una unidad de transporte de personal en la México-Querétaro, a la altura de La Piedad.

Personal de rescate de Protección Civil de El Marqués trabaja para liberar a un hombre prensado tras el choque registrado en la México-Querétaro, a la altura de La Piedad.

Secretaría de Movilidad El Marqués
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, 18 de agosto de 2026.- Un autobús y una unidad de transporte de personal colisionaron la mañana de este martes sobre la autopista México-Querétaro, a la altura de La Piedad, con dirección hacia la capital del estado, informó la Secretaría de Movilidad de El Marqués.

El impacto dejó el frente de la unidad de transporte de personal severamente dañado y provocó que uno de sus ocupantes quedara prensado entre los restos del vehículo. Personal de rescate de Protección Civil ya se encuentra en el punto realizando las maniobras para liberarlo, mientras oficiales de movilidad resguardan la zona y regulan la circulación en los carriles disponibles.

Ese mismo tramo de la carretera federal 57, a la altura de La Piedad, ha sido escenario de percances recurrentes: en septiembre de 2024, un choque múltiple en el mismo punto no dejó lesionados, aunque sí generó un fuerte congestionamiento vehicular durante varias horas.

En el lugar participan también unidades motorizadas de la Oficialía de Movilidad de El Marqués, identificables por la leyenda "El Marqués Gobierno Municipal 2024-2027" en sus motocicletas, que apoyan en el acordonamiento del punto y en la atención vial mientras avanzan las labores de rescate.

No todos los percances en ese tramo han tenido el mismo desenlace: en agosto de 2025, la volcadura de un vehículo a la altura del puente de La Piedad dejó a su único ocupante con lesiones menores, tras ser valorado por personal de la Sección Médica Prehospitalaria.

La Secretaría de Movilidad de El Marqués recomendó a los automovilistas circular con precaución en el tramo y atender las indicaciones del personal de auxilio y movilidad desplegado en la zona mientras concluyen las maniobras de rescate.

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