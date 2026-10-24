San Juan del Río, 23 de octubre.- El exgobernador de Querétaro Francisco Domínguez Servién pidió que quienes encabecen las coordinaciones del Partido Acción Nacional cierren heridas, actúen con humildad y sumen a todos los que participaron en el proceso, porque en el partido, dijo, todos caben y debe generarse unidad total de inmediato.

Reconoció que la definición no ha sido fácil, pues hubo varios aspirantes y, en una democracia, y más dentro de un partido, solo puede quedar uno. Se peleó y se luchó, señaló, y algunos se bajaron de la contienda, por lo que pidió un reconocimiento para quienes no llegaron a la meta.

Domínguez Servién planteó que quienes resulten coordinadores, y que finalmente encabezarán al partido en las contiendas, deberán ser incluyentes y negociadores. Para él, la tarea no consiste solo en ocupar la posición, sino en abrir espacio a los demás: en una posición o en otra, afirmó, todos caben.

En el caso de San Juan del Río, el exgobernador confirmó que, conforme a la ley electoral, si en la capital el partido va con un hombre, en el municipio tendrá que ir forzosamente una mujer, y señaló que esa es una decisión ya tomada. En ese contexto mencionó a Tania Ruiz entre los nombres que suenan para encabezar al partido en el municipio.

Sobre Ruiz, dijo que la conoce desde muy joven, que los une una amistad y que ella trabajó desde el primer día en el actual gobierno estatal.

Al referirse a la apertura de los perfiles ciudadanos dentro del proceso interno, señaló que la decisión corresponde al partido a nivel nacional y que la respeta.

Domínguez Servién anunció que hará una invitación a panistas y simpatizantes del partido en San Juan del Río para que apoyen la decisión tomada.

Advirtió, sin embargo, que ninguna elección está ganada de antemano: hasta que se tiene la boleta electoral en la mano, dijo, nada está definido, porque los resultados pueden impugnarse y llegar a las instancias electorales. Recordó que en San Juan del Río, en varias ocasiones, se dio por perdido al PAN y el partido salió adelante.