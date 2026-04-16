Tania Ruiz descarta registrarse al PAN en 2026 y se aferra al gobernador en San Juan del Río

La coordinadora de Proyectos Regionales descarta movimientos partidistas este año y prioriza el trabajo de campo en ejidos.

Tania Ruiz Castro, coordinadora de Proyectos Regionales del Gobierno de Querétaro, durante jornada Aquí Contigo Gober en San Juan del Río

Tania Ruiz Castro, coordinadora de Proyectos Regionales del Gobierno del Estado, durante la jornada Aquí Contigo Gober en San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 16, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 16 de abril de 2026. —Tania Ruiz Castro descartó registrarse este año ante el Partido Acción Nacional como aspirante a la alcaldía de San Juan del Río y se respaldó abiertamente en el gobernador Mauricio Kuri González al responder sobre sus aspiraciones para 2027.

"Hoy mi convicción está con el gobernador", dijo la coordinadora de Proyectos Regionales del Gobierno del Estado durante la jornada estatal Aquí Contigo Gober en la Unidad Deportiva Maquío, al aclarar que la ley no la obliga a definiciones partidistas en 2026.

La funcionaria sostuvo que, como ciudadana, cualquier movimiento formal hacia el PAN implicaría un registro, pero agregó que en este momento no existe ese interés.

"Nosotros seremos muy respetuosos de la ley para esperar los tiempos y poder dar estos avisos", precisó al ser cuestionada por Rotativo sobre las condiciones que se están dando dentro del panismo rumbo al proceso electoral.

La respuesta congela cualquier lectura de ruptura anticipada.

La postura contrasta con el respaldo público que le dio el gobernador en enero durante la conferencia "Café con Kuri", cuando afirmó que Ruiz Castro es un "valuarte para San Juan del Río" y que el partido debía tomarla en cuenta como aspirante a la presidencia municipal en 2027, según documentó este medio previamente.

Con el descarte de esta jornada, la funcionaria evita quemar etapas mientras el aparato estatal ya marcó su preferencia.

En paralelo, Ruiz Castro concentra su operación en trabajo de campo. Informó que ya visitó el 100 por ciento de las casas ejidales del municipio y que su coordinación recibió cerca de un centenar de planteamientos ciudadanos en los primeros tres meses y medio de gestión.

La principal demanda detectada en los ejidos es el mejoramiento de vialidades, un trámite que depende de que los ejidatarios donen los caminos al municipio con aprobación del 75 por ciento de la asamblea, obstáculo que acumula rezagos de varias administraciones.

Para mayo, la coordinación estatal prepara un operativo del Registro Agrario Nacional (RAN) móvil que instalará dos puntos de atención en fin de semana, uno de ellos en la Casa Ejidal de Galindo, para destrabar trámites de títulos.

El esquema se trabajaría en conjunto entre estado, municipio y RAN, según expuso la funcionaria, durante su arribo a la jornada Aquí Contigo Gober junto al gabinete estatal y al alcalde Roberto Cabrera Valencia.

El trabajo territorial en ejidos, combinado con el respaldo explícito del gobernador y el rechazo a definiciones partidistas anticipadas, perfila una construcción política de perfil bajo que apuesta a los tiempos marcados por la ley electoral.

El siguiente movimiento visible estará en el despliegue del RAN móvil y en los proyectos que el Gobierno del Estado concrete en San Juan del Río durante las próximas semanas.

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