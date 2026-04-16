San Juan del Río, 16 de abril de 2026. —Tania Ruiz Castro descartó registrarse este año ante el Partido Acción Nacional como aspirante a la alcaldía de San Juan del Río y se respaldó abiertamente en el gobernador Mauricio Kuri González al responder sobre sus aspiraciones para 2027.
"Hoy mi convicción está con el gobernador", dijo la coordinadora de Proyectos Regionales del Gobierno del Estado durante la jornada estatal Aquí Contigo Gober en la Unidad Deportiva Maquío, al aclarar que la ley no la obliga a definiciones partidistas en 2026.
La funcionaria sostuvo que, como ciudadana, cualquier movimiento formal hacia el PAN implicaría un registro, pero agregó que en este momento no existe ese interés.
"Nosotros seremos muy respetuosos de la ley para esperar los tiempos y poder dar estos avisos", precisó al ser cuestionada por Rotativo sobre las condiciones que se están dando dentro del panismo rumbo al proceso electoral.
La respuesta congela cualquier lectura de ruptura anticipada.
La postura contrasta con el respaldo público que le dio el gobernador en enero durante la conferencia "Café con Kuri", cuando afirmó que Ruiz Castro es un "valuarte para San Juan del Río" y que el partido debía tomarla en cuenta como aspirante a la presidencia municipal en 2027, según documentó este medio previamente.
Con el descarte de esta jornada, la funcionaria evita quemar etapas mientras el aparato estatal ya marcó su preferencia.
En paralelo, Ruiz Castro concentra su operación en trabajo de campo. Informó que ya visitó el 100 por ciento de las casas ejidales del municipio y que su coordinación recibió cerca de un centenar de planteamientos ciudadanos en los primeros tres meses y medio de gestión.
La principal demanda detectada en los ejidos es el mejoramiento de vialidades, un trámite que depende de que los ejidatarios donen los caminos al municipio con aprobación del 75 por ciento de la asamblea, obstáculo que acumula rezagos de varias administraciones.
Para mayo, la coordinación estatal prepara un operativo del Registro Agrario Nacional (RAN) móvil que instalará dos puntos de atención en fin de semana, uno de ellos en la Casa Ejidal de Galindo, para destrabar trámites de títulos.
El esquema se trabajaría en conjunto entre estado, municipio y RAN, según expuso la funcionaria, durante su arribo a la jornada Aquí Contigo Gober junto al gabinete estatal y al alcalde Roberto Cabrera Valencia.
El trabajo territorial en ejidos, combinado con el respaldo explícito del gobernador y el rechazo a definiciones partidistas anticipadas, perfila una construcción política de perfil bajo que apuesta a los tiempos marcados por la ley electoral.
El siguiente movimiento visible estará en el despliegue del RAN móvil y en los proyectos que el Gobierno del Estado concrete en San Juan del Río durante las próximas semanas.