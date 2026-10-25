Tania Ruiz asume coordinación del PAN en San Juan del Río

La coordinadora planteó un proyecto que escuche distintas voces, abra espacios a la ciudadanía y construya acuerdos desde lo que une a los sanjuanenses.

Tania Ruiz Castro muestra enmarcado el nombramiento como coordinadora del PAN en San Juan del Río

Tania Ruiz Castro, coordinadora de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en San Juan del Río, según su nombramiento firmado por Jorge Romero Herrera y Martín Arango García.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 25, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 25 de octubre de 2026.- Tania Ruiz Castro asumió la Coordinación Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en San Juan del Río con un mensaje de apertura y unidad: “No tenemos que pensar igual para trabajar juntos por San Juan”.

El nombramiento, firmado por el presidente nacional del partido, Jorge Romero Herrera, y por el presidente del Comité Directivo Estatal en Querétaro, Martín Arango García, la acredita como coordinadora de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en el municipio. De acuerdo con el documento, el cargo le encomienda coordinar las acciones, estrategias y esfuerzos para consolidar un proyecto cercano a la gente, orientado a mejorar las condiciones de desarrollo, seguridad y bienestar de los sanjuanenses.

Ruiz Castro habló de un proyecto que escuche distintas voces, abra espacios a la participación ciudadana y construya acuerdos a partir de lo que une a los sanjuanenses.

Puso el acento en trabajar cerca de la gente, tomar decisiones y formar equipos capaces de ofrecer resultados.

“La unidad debe estar por encima de todo”, expresó al referirse a la responsabilidad de construir un proyecto en el que puedan participar personas con ideas diferentes.

Cerró su intervención ante los asistentes con una consigna: “Todo por San Juan, todos por San Juan”.

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