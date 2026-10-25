San Juan del Río, 25 de octubre de 2026.- Tania Ruiz Castro asumió la Coordinación Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en San Juan del Río con un mensaje de apertura y unidad: “No tenemos que pensar igual para trabajar juntos por San Juan”.
El nombramiento, firmado por el presidente nacional del partido, Jorge Romero Herrera, y por el presidente del Comité Directivo Estatal en Querétaro, Martín Arango García, la acredita como coordinadora de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en el municipio. De acuerdo con el documento, el cargo le encomienda coordinar las acciones, estrategias y esfuerzos para consolidar un proyecto cercano a la gente, orientado a mejorar las condiciones de desarrollo, seguridad y bienestar de los sanjuanenses.
Ruiz Castro habló de un proyecto que escuche distintas voces, abra espacios a la participación ciudadana y construya acuerdos a partir de lo que une a los sanjuanenses.
Puso el acento en trabajar cerca de la gente, tomar decisiones y formar equipos capaces de ofrecer resultados.
“La unidad debe estar por encima de todo”, expresó al referirse a la responsabilidad de construir un proyecto en el que puedan participar personas con ideas diferentes.
Cerró su intervención ante los asistentes con una consigna: “Todo por San Juan, todos por San Juan”.