Querétaro, 26 de octubre de 2026.- Acción Nacional elaborará la propuesta que presentará en 2027 para los 18 municipios de Querétaro, un proyecto que irá desde la Sierra Gorda hasta la zona metropolitana.
El alcalde de Querétaro, Felifer Macías Olvera, lo explicó tras recibir la designación del partido como coordinador estatal para la defensa de Querétaro, un nombramiento que describió como un cargo partidista, de la misma naturaleza que la coordinación de alcaldes panistas en el estado que ya ejercía.
La dirigencia le planteó un proyecto integral y transversal que abarque seguridad, economía, obra pública, desarrollo social, ecología, cultura, deporte y turismo. Para integrarlo, él y los demás designados se encargarán de los foros y los trabajos técnicos de propuesta.
La visión del proyecto, planteó, es que “el progreso y el futuro de Querétaro cubra a todos por igual”.
Los trabajos, aclaró, no parten de cero. Como coordinador de alcaldes, ya trabajaba en la capital y en otros municipios retomando prácticas exitosas de distintas partes del estado para llevarlas a políticas públicas. Si los problemas no reconocen fronteras, dijo, las soluciones tampoco deberían tenerlas.
Macías Olvera reconoció a quienes también tomaron coordinaciones: Agustín Dorantes, quien encabezará el proyecto de propuesta para la capital; Tania Ruiz, en San Juan del Río; y tres compañeros más, entre ellos Rodrigo Monsalvo. La definición del resto de las coordinaciones municipales y distritales, añadió, corresponde al partido.
Las campañas, recordó, llegarán el próximo año.