Cinco municipios de Querétaro dejan igual sus tablas de valores

Los otros 13 municipios aplican un ajuste de alrededor de 4%, cercano a la inflación, y las leyes de ingresos se revisan la próxima semana.

Diputado hablando ante un micrófono frente a una pantalla con la leyenda «Tablas de Valores» sobre los municipios de Querétaro

Luis Gerardo Ángeles Herrera informó que Colón, Corregidora, Peñamiller, Querétaro y San Juan del Río mantendrán sus tablas de valores de 2026.

Getting your Trinity Audio player ready...
Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 11, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 11 de noviembre de 2026.- Colón, Corregidora, Peñamiller, Querétaro y San Juan del Río dejarán para 2027 las tablas de valores de suelo y construcción exactamente igual que en 2026, sin ningún incremento, informó el presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto de la Legislatura, Luis Gerardo Ángeles Herrera.

La decisión es autónoma de cada municipio y la comisión la respeta, dijo el diputado del PAN, quien ofreció el balance acompañado por el coordinador de su bancada, Guillermo Vega Guerrero, y por los diputados María Leonor Mejía Barraza, Alejandrina Verónica Galicia Castañón, Enrique Antonio Correa Sada, Mauricio Cárdenas Palacios y Luis Antonio Zapata Guerrero.

En los otros 13 municipios habrá un incremento de alrededor de 4%, cercano a la inflación. Es el porcentaje que, según Ángeles, recomendó el Instituto Registral Catastral a través del Consejo de Tasadores.

La comisión, donde participan diputados del PRI, Morena y el PAN, aprobó por unanimidad en su última reunión las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción de los 18 municipios para el ejercicio fiscal 2027, detalló.

Ángeles aclaró que el incremento de 4% en las tablas no debe confundirse con un aumento del predial.

En las pláticas con los secretarios y secretarias de Finanzas de los municipios, dijo, observó una conciencia clara de apoyar a la ciudadanía en una etapa de impase para el país, en la que el movimiento financiero no es el esperado y se resiente en la economía de las familias.

Diputado hablando en un podio con el letrero \u00abPoder Legislativo\u00bb, con una mujer y un hombre de pie detr\u00e1s, en el informe sobre las tablas de valores de Quer\u00e9taro La Comisión de Planeación y Presupuesto aprobó por unanimidad las tablas de valores de los 18 municipios para el ejercicio fiscal 2027.

Las tablas son «el primero de los pasos» en la construcción del paquete fiscal 2027, explicó, y la meta es tener aprobado ese paquete el 15 de diciembre.

Dijo que el consenso salió del diálogo con los coordinadores y con las diputadas y diputados, como ocurrió el año pasado, aunque los procesos llegan a ser complejos.

La próxima semana habrá otra reunión con representantes de las finanzas de los municipios para revisar las leyes de ingresos.

El propósito de las tablas, dijo, es que el valor comercial y el valor fiscal sean equiparados para que los ciudadanos tengan certeza sobre los valores de su predial.

Ejemplificó con quien pone en venta un local comercial o un terreno sin acudir a un valuador profesional y solo revisa el predial: ese valor, advirtió, en muchas ocasiones no es el valor real de la propiedad.

Ángeles reiteró que en una reunión de secretarios de Finanzas, presidentes de las juntas de coordinación política y presidentes de las comisiones de planeación de los 32 estados, convocada por el gobierno federal a través de diputados federales de Morena, se hizo un llamado a igualar valores comerciales y fiscales, pues hay estados que llevan 20 años sin actualizarlos.

Querétaro, precisó, fue reconocido en ese mismo evento entre los mejores estados del país por actualizar sus tablas cada año, mediante el uso de tecnologías y un trabajo ordenado.

legislatura politica tabla de valores

Reciente

Claudia Sheinbaum y Víctor Lamoyi durante la presentación de la nueva aplicación móvil del Banco del Bienestar, que incorpora pagos y cobros mediante código QR y transferencias electrónicas.
México

Pagos con QR llegan a la app del Banco del Bienestar en México

La actualización gratuita permitirá transferir con solo el número de tarjeta, la CLABE o el celular; el alcance proyectado es de 43 millones de usuarios.

Una mujer con traje azul al centro y cuatro hombres de traje posan de pie en un estrado, junto a una bandera de México.
México

WEG construirá planta en Hidalgo con 2 mil empleos directos

La inversión de 250 millones de dólares, de 2027 a 2030, forma parte del Plan México y contempla 4 mil empleos indirectos.

Instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, que obtuvo una nueva vinculación a proceso por usurpación de profesiones relacionada con un procedimiento estético realizado en Juriquilla.
Querétaro

Vinculan de nuevo a proceso a mujer por usurpación en Querétaro

Según el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, Marja Kristel “N” es médico cirujano, pero no cuenta con certificación como especialista.

Óscar Gómez Niembro, director del Sistema Estatal DIF, habla de perfil frente a un personaje disfrazado con sombrero rojo
Querétaro

Colecta de cobijas en Querétaro: sin fecha límite y dos entregas

Entregas a inicios de diciembre y ya avanzado el mes; el año pasado la colecta tuvo su nivel más bajo, según el director.