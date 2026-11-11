Querétaro, 11 de noviembre de 2026.- Colón, Corregidora, Peñamiller, Querétaro y San Juan del Río dejarán para 2027 las tablas de valores de suelo y construcción exactamente igual que en 2026, sin ningún incremento, informó el presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto de la Legislatura, Luis Gerardo Ángeles Herrera.

La decisión es autónoma de cada municipio y la comisión la respeta, dijo el diputado del PAN, quien ofreció el balance acompañado por el coordinador de su bancada, Guillermo Vega Guerrero, y por los diputados María Leonor Mejía Barraza, Alejandrina Verónica Galicia Castañón, Enrique Antonio Correa Sada, Mauricio Cárdenas Palacios y Luis Antonio Zapata Guerrero.

En los otros 13 municipios habrá un incremento de alrededor de 4%, cercano a la inflación. Es el porcentaje que, según Ángeles, recomendó el Instituto Registral Catastral a través del Consejo de Tasadores.

La comisión, donde participan diputados del PRI, Morena y el PAN, aprobó por unanimidad en su última reunión las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción de los 18 municipios para el ejercicio fiscal 2027, detalló.

Ángeles aclaró que el incremento de 4% en las tablas no debe confundirse con un aumento del predial.

En las pláticas con los secretarios y secretarias de Finanzas de los municipios, dijo, observó una conciencia clara de apoyar a la ciudadanía en una etapa de impase para el país, en la que el movimiento financiero no es el esperado y se resiente en la economía de las familias.

La Comisión de Planeación y Presupuesto aprobó por unanimidad las tablas de valores de los 18 municipios para el ejercicio fiscal 2027.

Las tablas son «el primero de los pasos» en la construcción del paquete fiscal 2027, explicó, y la meta es tener aprobado ese paquete el 15 de diciembre.

Dijo que el consenso salió del diálogo con los coordinadores y con las diputadas y diputados, como ocurrió el año pasado, aunque los procesos llegan a ser complejos.

La próxima semana habrá otra reunión con representantes de las finanzas de los municipios para revisar las leyes de ingresos.

El propósito de las tablas, dijo, es que el valor comercial y el valor fiscal sean equiparados para que los ciudadanos tengan certeza sobre los valores de su predial.

Ejemplificó con quien pone en venta un local comercial o un terreno sin acudir a un valuador profesional y solo revisa el predial: ese valor, advirtió, en muchas ocasiones no es el valor real de la propiedad.

Ángeles reiteró que en una reunión de secretarios de Finanzas, presidentes de las juntas de coordinación política y presidentes de las comisiones de planeación de los 32 estados, convocada por el gobierno federal a través de diputados federales de Morena, se hizo un llamado a igualar valores comerciales y fiscales, pues hay estados que llevan 20 años sin actualizarlos.

Querétaro, precisó, fue reconocido en ese mismo evento entre los mejores estados del país por actualizar sus tablas cada año, mediante el uso de tecnologías y un trabajo ordenado.