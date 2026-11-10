Avalan tablas de valores: cinco municipios no suben en Querétaro

La Comisión de Planeación y Presupuesto votó por unanimidad los valores unitarios de suelo y construcciones; en 13 hubo incremento y en cinco no.

Los diputados Ulises Gómez de la Rosa, Luis Gerardo Ángeles Herrera y Adriana Elisa Meza Argaluza, según sus gafetes de mesa, ante el fondo de la LXI Legislatura de Querétaro.

Las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones de 2027 corresponden a los 18 municipios del estado.

Getting your Trinity Audio player ready...
Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 10, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 10 de noviembre de 2026.- La Comisión de Planeación y Presupuesto de la LXI Legislatura aprobó por unanimidad las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones de 2027 de los 18 municipios del estado. En 13 hay incremento; en cinco se mantienen los mismos valores.

Votaron a favor los diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, presidente de la comisión; Adriana Elisa Meza Argaluza y Ulises Gómez de la Rosa.

Ángeles Herrera explicó que, en esos 13 municipios, el aumento fue menor y se limitó a lo que marca la inflación.

Según el legislador, los 18 municipios mostraron preocupación por la economía de la ciudadanía. Antes de conocer los resultados, la comisión dialogó con ellos sobre las actualizaciones y los costos.

Para Ángeles Herrera, el estado es punta de lanza a nivel nacional en materia inmobiliaria. Añadió que los valores catastral y comercial deben ser comparables para proteger el patrimonio de los queretanos.

Cuatro personas de pie ante el fondo de la LXI Legislatura de Quer\u00e9taro, detr\u00e1s de la mesa de la Comisi\u00f3n de Planeaci\u00f3n y Presupuesto. En cinco de los 18 municipios no hubo incremento y se mantienen los mismos valores.

Agradeció a la Secretaría de Finanzas, a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, al Instituto Regional Catastral y al Consejo de Tasadores del Estado las bases de análisis de cada municipio, para que fueran revisadas en sus cabildos.

La diputada Meza Argaluza expuso el criterio con el que, dijo, la Legislatura revisa los valores: “La responsabilidad de la Legislatura es cuidar que el valor catastral sea lo más cercano posible al valor real del mercado. No se trata de castigar sino de ser justos para que los municipios cuenten con los recursos necesarios para dar los servicios públicos de calidad”, precisó.

Meza Argaluza calificó la aprobación como un paso fundamental para el orden y la planeación. Con la actualización anual, sostuvo, las tablas quedan claras para la ciudadanía y se da certeza a inversionistas y gobiernos municipales.

Añadió que un buen valor catastral es la base de una buena hacienda pública, con transparencia, equidad y visión de futuro, y que los dictámenes son producto de mesas de diálogo y de escuchar a los municipios.

legislatura gobierno presupuesto

Reciente

Gráfica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro con el retrato de un hombre con los ojos difuminados y la leyenda «En prisión, vinculado a proceso»
Corregidora

Vinculan a proceso a imputado por robo con navaja en Corregidora

El Juez de Control impuso prisión preventiva justificada y fijó un mes de investigación complementaria por los hechos del 17 de septiembre.

El gobernador Mauricio Kuri González y autoridades educativas durante la presentación de proyectos de infraestructura educativa en la Universidad Tecnológica de San Juan del Río.
San Juan del Río

San Juan del Río tendrá bachillerato nuevo y 12 aulas con 91 mdp

Parte de una bolsa estatal de unos 381 millones de pesos del FAM Potenciado 2026 que el gobernador Mauricio Kuri presentó en la UTSJR.

Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, durante una declaración sobre los resultados de percepción de seguridad y las acciones municipales contra la extorsión.
Querétaro

73% se siente seguro en Querétaro y 40% en el país, dice alcalde

Felifer Macías Olvera atribuye la cifra a la medición ENSU y afirma que la capital es la segunda con mayor percepción de seguridad del país.

Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, durante una actividad relacionada con la recaudación del impuesto predial.
Querétaro

Predial en Querétaro: 86% del año recaudado y 80% de descuento

Felifer Macías Olvera informa que la recaudación va 14% por encima del diagnóstico y que el descuento cubre adeudos de predial y traslado de dominio.