Querétaro, 10 de noviembre de 2026.- La Comisión de Planeación y Presupuesto de la LXI Legislatura aprobó por unanimidad las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones de 2027 de los 18 municipios del estado. En 13 hay incremento; en cinco se mantienen los mismos valores.
Votaron a favor los diputados Luis Gerardo Ángeles Herrera, presidente de la comisión; Adriana Elisa Meza Argaluza y Ulises Gómez de la Rosa.
Ángeles Herrera explicó que, en esos 13 municipios, el aumento fue menor y se limitó a lo que marca la inflación.
Según el legislador, los 18 municipios mostraron preocupación por la economía de la ciudadanía. Antes de conocer los resultados, la comisión dialogó con ellos sobre las actualizaciones y los costos.
Para Ángeles Herrera, el estado es punta de lanza a nivel nacional en materia inmobiliaria. Añadió que los valores catastral y comercial deben ser comparables para proteger el patrimonio de los queretanos.
En cinco de los 18 municipios no hubo incremento y se mantienen los mismos valores.
Agradeció a la Secretaría de Finanzas, a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, al Instituto Regional Catastral y al Consejo de Tasadores del Estado las bases de análisis de cada municipio, para que fueran revisadas en sus cabildos.
La diputada Meza Argaluza expuso el criterio con el que, dijo, la Legislatura revisa los valores: “La responsabilidad de la Legislatura es cuidar que el valor catastral sea lo más cercano posible al valor real del mercado. No se trata de castigar sino de ser justos para que los municipios cuenten con los recursos necesarios para dar los servicios públicos de calidad”, precisó.
Meza Argaluza calificó la aprobación como un paso fundamental para el orden y la planeación. Con la actualización anual, sostuvo, las tablas quedan claras para la ciudadanía y se da certeza a inversionistas y gobiernos municipales.
Añadió que un buen valor catastral es la base de una buena hacienda pública, con transparencia, equidad y visión de futuro, y que los dictámenes son producto de mesas de diálogo y de escuchar a los municipios.