Morena propone en Querétaro derecho de jóvenes a opinar por ley

Reformaría los artículos 2 y 3 de la ley estatal y sumaría un 23 Bis para reconocer a las y los jóvenes como participantes.

Ocho personas de pie en una sala de prensa del Poder Legislativo de Querétaro, con un hombre de saco beige al atril

La reforma buscaría que las y los jóvenes pasen de receptores de políticas públicas a participantes en las decisiones.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 10, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 10 de noviembre de 2026.- El Grupo Legislativo de Morena en la LXI Legislatura presentó una iniciativa para reformar la Ley para el Desarrollo de los Jóvenes del Estado de Querétaro. Su objetivo: que las y los jóvenes tengan reconocido el derecho a ser escuchados en las decisiones que les afectan.

La propuesta toca tres puntos de la ley. Añadiría una fracción al artículo 2 para definir la autonomía progresiva, reformaría el artículo 3 para incorporarla como principio rector y crearía un artículo 23 Bis que reconozca el derecho a expresar su opinión.

El diputado Edgar Inzunza Ballesteros, quien habló en nombre del coordinador del grupo, Arturo Maximiliano García Pérez, lo planteó como cuestión de derechos y no de favor. «Escuchar a nuestras juventudes, no debe ser una concesión de las autoridades, sino el reconocimiento de un derecho», afirmó.

Dijo que con la reforma buscan pasar de una relación en la que las juventudes son «únicamente receptoras de políticas públicas» a otra en la que sean «participantes activos en las decisiones que impactan su presente y su futuro». Enfatizó que Querétaro necesita una legislación que reconozca que las capacidades se desarrollan, que la participación se construye y que los derechos deben ejercerse de manera progresiva.

La iniciativa se apoya en el artículo 1 de la Constitución federal y en la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes.

Una segunda iniciativa iría al terreno de la práctica. Plantea mecanismos de participación como consejos consultivos, parlamentos infantiles y juveniles, consultas públicas, consejos estudiantiles y asambleas escolares.

Algunos ya existen en otros espacios: en octubre, la Legislatura de Juventud discutió iniciativas de jóvenes sobre salud mental.

Ambas son propuestas del grupo legislativo y no han sido aprobadas.

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