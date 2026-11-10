Querétaro, 10 de noviembre de 2026.- El Grupo Legislativo de Morena en la LXI Legislatura presentó una iniciativa para reformar la Ley para el Desarrollo de los Jóvenes del Estado de Querétaro. Su objetivo: que las y los jóvenes tengan reconocido el derecho a ser escuchados en las decisiones que les afectan.
La propuesta toca tres puntos de la ley. Añadiría una fracción al artículo 2 para definir la autonomía progresiva, reformaría el artículo 3 para incorporarla como principio rector y crearía un artículo 23 Bis que reconozca el derecho a expresar su opinión.
El diputado Edgar Inzunza Ballesteros, quien habló en nombre del coordinador del grupo, Arturo Maximiliano García Pérez, lo planteó como cuestión de derechos y no de favor. «Escuchar a nuestras juventudes, no debe ser una concesión de las autoridades, sino el reconocimiento de un derecho», afirmó.
Dijo que con la reforma buscan pasar de una relación en la que las juventudes son «únicamente receptoras de políticas públicas» a otra en la que sean «participantes activos en las decisiones que impactan su presente y su futuro». Enfatizó que Querétaro necesita una legislación que reconozca que las capacidades se desarrollan, que la participación se construye y que los derechos deben ejercerse de manera progresiva.
La iniciativa se apoya en el artículo 1 de la Constitución federal y en la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes.
Una segunda iniciativa iría al terreno de la práctica. Plantea mecanismos de participación como consejos consultivos, parlamentos infantiles y juveniles, consultas públicas, consejos estudiantiles y asambleas escolares.
Algunos ya existen en otros espacios: en octubre, la Legislatura de Juventud discutió iniciativas de jóvenes sobre salud mental.
Ambas son propuestas del grupo legislativo y no han sido aprobadas.