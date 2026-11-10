El Marqués, Querétaro, 10 de noviembre de 2026.- Ponentes de Argentina, Colombia, Ecuador, España y México ofrecerán 10 conferencias y cuatro paneles el 2 y 3 de diciembre, en el marco del II Encuentro Internacional de Ciudades por la Fauna Doméstica, que organiza el Municipio de El Marqués.
El Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA) presentó el encuentro a representantes de dependencias de otros municipios dedicadas al cuidado de la fauna y al bienestar animal. Asistieron funcionarios de San Juan del Río, Tequisquiapan, Ezequiel Montes y Jalpan de Serra.
Los cuatro municipios acordaron inscribirse y avanzar en su incorporación a la Red Doméstica, que encabeza el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá.
Con el encuentro, el Municipio busca fortalecer los vínculos entre los gobiernos que integran esa red, entre ellos El Marqués y Bogotá, a los que ubica entre los principales exponentes. También plantea un intercambio de ideas para generar políticas públicas, estrategias y programas de defensa de los derechos de los animales, que cada municipio participante podrá adaptar a su realidad.
El programa abordará el bienestar animal y su impacto en la salud urbana y la justicia social, las estrategias educativas para proteger a los animales y el intercambio de políticas públicas y experiencias exitosas entre gobiernos locales.
El Municipio destaca a El Marqués como referente internacional en la materia y asegura que con este encuentro busca consolidar su participación en espacios de colaboración internacional.
El 2 de diciembre las sesiones serán de 10:00 a 18:00 horas en el auditorio de la Universidad Autónoma de Querétaro, Campus Aeropuerto. El 3 de diciembre serán de 9:00 a 18:00 horas en el Auditorio 8 de Marzo del Centro Municipal de El Marqués.