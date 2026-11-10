Cinco países debatirán en El Marqués sobre fauna doméstica

Las sesiones serán el 2 y 3 de diciembre en la Universidad Autónoma de Querétaro y el Centro Municipal de El Marqués.

Un grupo de personas posa frente a una pared blanca mientras un hombre al centro sostiene el cartel del II Encuentro Internacional de Ciudades por la Fauna Doméstica
  • Las sesiones del 2 y 3 de diciembre se realizarán en la Universidad Autónoma de Querétaro y en el Centro Municipal de El Marqués.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 10, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, Querétaro, 10 de noviembre de 2026.- Ponentes de Argentina, Colombia, Ecuador, España y México ofrecerán 10 conferencias y cuatro paneles el 2 y 3 de diciembre, en el marco del II Encuentro Internacional de Ciudades por la Fauna Doméstica, que organiza el Municipio de El Marqués.

El Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA) presentó el encuentro a representantes de dependencias de otros municipios dedicadas al cuidado de la fauna y al bienestar animal. Asistieron funcionarios de San Juan del Río, Tequisquiapan, Ezequiel Montes y Jalpan de Serra.

Los cuatro municipios acordaron inscribirse y avanzar en su incorporación a la Red Doméstica, que encabeza el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá.

Con el encuentro, el Municipio busca fortalecer los vínculos entre los gobiernos que integran esa red, entre ellos El Marqués y Bogotá, a los que ubica entre los principales exponentes. También plantea un intercambio de ideas para generar políticas públicas, estrategias y programas de defensa de los derechos de los animales, que cada municipio participante podrá adaptar a su realidad.

El programa abordará el bienestar animal y su impacto en la salud urbana y la justicia social, las estrategias educativas para proteger a los animales y el intercambio de políticas públicas y experiencias exitosas entre gobiernos locales.

El Municipio destaca a El Marqués como referente internacional en la materia y asegura que con este encuentro busca consolidar su participación en espacios de colaboración internacional.

El 2 de diciembre las sesiones serán de 10:00 a 18:00 horas en el auditorio de la Universidad Autónoma de Querétaro, Campus Aeropuerto. El 3 de diciembre serán de 9:00 a 18:00 horas en el Auditorio 8 de Marzo del Centro Municipal de El Marqués.

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