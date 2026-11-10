Robo en Real Solare, El Marqués: vinculan a proceso a un hombre

Un juez de Control impuso prisión preventiva justificada y fijó dos meses de investigación complementaria por el robo del 14 de julio.

Retrato frontal de un hombre con los ojos difuminados, vinculado a proceso por robo a casa habitación en El Marqués

Un Juez de Control impuso prisión preventiva justificada al imputado por el robo del 14 de julio en Real Solare. Se presume inocente mientras una autoridad judicial no declare su responsabilidad.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 10, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, Querétaro, 10 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de Ángel Leonardo “N” por robo a casa habitación, cometido el 14 de julio de 2026 en una vivienda del fraccionamiento Real Solare, en El Marqués. El imputado seguirá en prisión preventiva justificada.

Según la investigación de la Fiscalía, la víctima estaba en la vivienda con el imputado, quien habría permitido el acceso a una segunda persona con un arma de fuego. Esta le apuntó al rostro y lo obligó a tirarse al piso.

El hombre armado habría exigido las contraseñas del teléfono celular y de la computadora de la víctima. Los probables intervinientes habrían tomado diversos objetos antes de irse.

Tras la denuncia, personal de la Policía de Investigación del Delito (PID) hizo la inspección del lugar y obtuvo y analizó videograbaciones. Con ellas reunió datos de prueba que permitieron identificar al imputado y establecer su probable participación en los hechos.

La Fiscalía solicitó y obtuvo una orden de aprehensión, cumplimentada para presentarlo ante la autoridad judicial. En la audiencia inicial, un Juez de Control resolvió la vinculación a proceso por robo a casa habitación e impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

El plazo para la investigación complementaria quedó en dos meses. Se presume inocente mientras una autoridad judicial no declare su responsabilidad.

La Fiscalía continuará con las investigaciones para identificar y localizar a las demás personas involucradas en el robo.

seguridad criminalidad sucesos

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