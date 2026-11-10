El Marqués, Querétaro, 10 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de Ángel Leonardo “N” por robo a casa habitación, cometido el 14 de julio de 2026 en una vivienda del fraccionamiento Real Solare, en El Marqués. El imputado seguirá en prisión preventiva justificada.
Según la investigación de la Fiscalía, la víctima estaba en la vivienda con el imputado, quien habría permitido el acceso a una segunda persona con un arma de fuego. Esta le apuntó al rostro y lo obligó a tirarse al piso.
El hombre armado habría exigido las contraseñas del teléfono celular y de la computadora de la víctima. Los probables intervinientes habrían tomado diversos objetos antes de irse.
Tras la denuncia, personal de la Policía de Investigación del Delito (PID) hizo la inspección del lugar y obtuvo y analizó videograbaciones. Con ellas reunió datos de prueba que permitieron identificar al imputado y establecer su probable participación en los hechos.
La Fiscalía solicitó y obtuvo una orden de aprehensión, cumplimentada para presentarlo ante la autoridad judicial. En la audiencia inicial, un Juez de Control resolvió la vinculación a proceso por robo a casa habitación e impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
El plazo para la investigación complementaria quedó en dos meses. Se presume inocente mientras una autoridad judicial no declare su responsabilidad.
La Fiscalía continuará con las investigaciones para identificar y localizar a las demás personas involucradas en el robo.