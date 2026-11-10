Detienen en Jalisco a “R2”, líder de Los Rs, tras captura de “R1”

García Harfuch informó la captura en Jalisco de “R2”, sumada a la de “R1”, presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

Detenido con una franja negra sobre los ojos y suéter azul marino, entre un agente del Ejército y otro de la SSPC Unidad Nacional de Operaciones, ambos de espaldas, frente a un helicóptero.

El Gabinete de Seguridad reportó detenciones en Jalisco, Tamaulipas y Colima, y dos muertes en operativos en Estado de México y Sinaloa. Los detenidos conservan la presunción de inocencia mientras no exista sentencia.

Getting your Trinity Audio player ready...
Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 10, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Ciudad de México, 10 de noviembre de 2026.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención en Jalisco de Rafael “N”, alias “R2”, a quien identificó como uno de los principales líderes de Los Rs, grupo al que vincula con homicidios, secuestros y extorsión a productores, comerciantes y empresarios de Michoacán y Jalisco.

La captura se suma a la de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Ambos tienen órdenes de aprehensión en México y Estados Unidos, precisó el funcionario en un mensaje en X, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con otras cuatro acciones del Gabinete de Seguridad.

En el Estado de México, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fue atacado a balazos durante un operativo para cumplir una orden de aprehensión. Al repeler la agresión murió Edgar Aarón “N”, alias “El General”, identificado como líder de una organización criminal y presunto autor intelectual del homicidio de Milton Morales.

En Guasave, Sinaloa, Jesús “N”, alias “Chuy González”, murió tras un ataque armado contra personal naval durante un operativo de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la SSPC. Estados Unidos ofrecía hasta 5 millones de dólares por él, y García Harfuch lo vinculó con tráfico de droga a ese país y lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Gerardo Javier “N”, alias “La Pocha”, y a su hijo, “El Nazi”, identificados como integrantes del Cártel del Noreste y vinculados a investigaciones por homicidios, secuestros y desapariciones. Contra “La Pocha” existe una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos.

Tras la explosión de un vehículo en las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, fueron detenidos en Tecomán, Colima, David “N”, alias “Mando 20”, señalado como presunto responsable, Sinuhé “N” y Cristian “N”. En el operativo participaron SEMAR, SSPC y FGR, y se aseguraron armas, vehículos, dinero y evidencia.

García Harfuch afirmó que se fortalece el trabajo coordinado de la Defensa, SEMAR, FGR, la Guardia Nacional, la SSPC, el Centro Nacional de Inteligencia y las autoridades estatales. Todas las personas detenidas conservan la presunción de inocencia mientras no exista sentencia.

seguridad sucesos criminalidad

Reciente

Pantalla con la cronología sobre el consejero del IEEQ Daniel Dorantes Guerra junto a un podio y varias personas, durante la conferencia del PAN en el Poder Legislativo de Querétaro.
Legislatura

PAN exige en Querétaro la renuncia de Daniel Dorantes al IEEQ

Enrique Correa Sada presentó una cronología que va de 2012 a 2023 y pasa por el Tribunal Electoral federal, la FEPADE y el propio Instituto.

Personas de pie sostienen trofeos frente a una lona alusiva al distintivo Sin Brecha, en San Juan del Río
San Juan del Río

Sin Brecha llega a 61 centros de trabajo de San Juan del Río

De los centros reconocidos, 42 renovaron el distintivo y 19 lo obtienen por primera vez, con más de 9 mil trabajadores adicionales.

El gobernador Mauricio Kuri González y autoridades educativas durante la presentación de proyectos de infraestructura educativa en la Universidad Tecnológica de San Juan del Río.
San Juan del Río

San Juan del Río tendrá bachillerato nuevo y 12 aulas con 91 mdp

Parte de una bolsa estatal de unos 381 millones de pesos del FAM Potenciado 2026 que el gobernador Mauricio Kuri presentó en la UTSJR.

Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, durante una actividad relacionada con la recaudación del impuesto predial.
Querétaro

Predial en Querétaro: 86% del año recaudado y 80% de descuento

Felifer Macías Olvera informa que la recaudación va 14% por encima del diagnóstico y que el descuento cubre adeudos de predial y traslado de dominio.