Ciudad de México, 10 de noviembre de 2026.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención en Jalisco de Rafael “N”, alias “R2”, a quien identificó como uno de los principales líderes de Los Rs, grupo al que vincula con homicidios, secuestros y extorsión a productores, comerciantes y empresarios de Michoacán y Jalisco.
La captura se suma a la de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Ambos tienen órdenes de aprehensión en México y Estados Unidos, precisó el funcionario en un mensaje en X, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con otras cuatro acciones del Gabinete de Seguridad.
En el Estado de México, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fue atacado a balazos durante un operativo para cumplir una orden de aprehensión. Al repeler la agresión murió Edgar Aarón “N”, alias “El General”, identificado como líder de una organización criminal y presunto autor intelectual del homicidio de Milton Morales.
En Guasave, Sinaloa, Jesús “N”, alias “Chuy González”, murió tras un ataque armado contra personal naval durante un operativo de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la SSPC. Estados Unidos ofrecía hasta 5 millones de dólares por él, y García Harfuch lo vinculó con tráfico de droga a ese país y lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.
En Nuevo Laredo, Tamaulipas, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Gerardo Javier “N”, alias “La Pocha”, y a su hijo, “El Nazi”, identificados como integrantes del Cártel del Noreste y vinculados a investigaciones por homicidios, secuestros y desapariciones. Contra “La Pocha” existe una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos.
Tras la explosión de un vehículo en las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, fueron detenidos en Tecomán, Colima, David “N”, alias “Mando 20”, señalado como presunto responsable, Sinuhé “N” y Cristian “N”. En el operativo participaron SEMAR, SSPC y FGR, y se aseguraron armas, vehículos, dinero y evidencia.
García Harfuch afirmó que se fortalece el trabajo coordinado de la Defensa, SEMAR, FGR, la Guardia Nacional, la SSPC, el Centro Nacional de Inteligencia y las autoridades estatales. Todas las personas detenidas conservan la presunción de inocencia mientras no exista sentencia.