Feria del Frijol en Los Pinos: del 20 al 22 de noviembre, gratis

Cocinas de Humo, mercado, charlas y documentales del IMCINE giran en torno a una leguminosa de la que 57 especies se encuentran en México.

Canasto de palma tejida con frijoles de distintos colores y tamaños sostenido entre las manos de una persona

México tiene 57 de las alrededor de 150 especies de frijol que se conocen en el mundo, de las cuales 31 son endémicas.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 10, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 10 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y Alimentación para el Bienestar presentan la Feria del Frijol en Los Pinos, que se realizará los días 20, 21 y 22 de noviembre, de 10 a 17 horas, en el Complejo Cultural Los Pinos. El acceso a todas las actividades es gratuito y abierto a todo el público.

La celebración gira en torno a la diversidad, la historia, el valor alimentario y la dimensión biocultural de la leguminosa, y reúne a productoras y productores, cocineras tradicionales, artesanas, artistas y especialistas. La programación incluye charlas, talleres, cine y actividades para las infancias.

“La diversidad del frijol mexicano también se expresa en los saberes de quienes lo cultivan, lo cocinan y lo comparten. En Los Pinos, productores, cocineras tradicionales, artistas y especialistas se encuentran con el público para celebrar una herencia biocultural que sigue presente en nuestra vida cotidiana”, señaló la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.

México es considerado centro de origen, domesticación y diversidad genética del género Phaseolus. De las alrededor de 150 especies que se conocen en el mundo, 57 se encuentran en el país, 31 son endémicas y cinco han sido domesticadas.

Para la directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, la celebración “nos demuestra que el frijol no es solamente un alimento: es parte de nuestra identidad, de nuestra cultura y del trabajo de quienes hacen florecer el campo mexicano”.

Cocineras tradicionales y productores ofrecerán platillos y productos en las Cocinas de Humo y el Mercado El Solar. Las Cocinas de Humo tendrán tlacoyos de frijol, orden de frijoles negros de la olla, dobladas de frijol y frijol de cosecha con cerdo, plátano y arroz, además de burritos de frijoles puercos con chorizo de Huetamo o carne enchilada.

El menú incluye chile relleno de fideo seco con queso panela bañado de salsa de frijol con chicharrón; chile relleno con frijoles y costillas de cerdo en salsa de chile pasilla, y tortitas de plátano macho rellenas de frijol bañadas con mole negro.

En Plaza Jacarandas, el público encontrará artesanías y productos locales hechos con la leguminosa, como joyería oaxaqueña, tamales y atole de frijol y tlacoyos de colores. En el Tejabán de Cencalli habrá hortalizas, semillas, tlayudas de frijol, amaranto, quesos artesanales, salsas, sal de Colima y dulces cristalizados.

En el Museo Cencalli habrá charlas sobre la historia del frijol en México, su valor como fuente de proteína vegetal y su importancia en la alimentación de las familias indígenas y campesinas. Julieta A. Rosell hablará de la evolución del frijol y su relación con la cultura; Vania Jiménez Lobato presentará la diversidad de los frijoles de Guerrero, y María Amanda Gálvez Mariscal ofrecerá la charla “El frijol: la fuente de proteína vegetal por excelencia”.

La programación artística la integran la orquesta de salsa y ritmos afrolatinos Palo de Ron; el ensamble de música tropical Escuelas para la vida: La Paz Tropical y Los Chinampa Power; la agrupación de danza folclórica Guerreros del cielo y la tierra; el ensamble de música tropical de Fermín Valenzuela “La Ricachona”; el grupo de música tradicional Grupo corazón Tlahuica; el Coro “Música del Corazón” y Tláhuac, Banda de Rock Kali.

En la sala de cine de la Casa Miguel Alemán, el Instituto Mexicano de Cinematografía presentará los documentales Carrizos, de Dinazar Urbina Mata; En el espejo del cielo, de Carlos Salces, y Bosque de Niebla, de Mónica Álvarez Franco.

El Complejo Cultural Los Pinos se encuentra en avenida Molino del Rey 252, 1.ª Sección del Bosque de Chapultepec, cerca de la estación Los Pinos/Constituyentes del Cablebús y de la estación Constituyentes del Metro.

mexico alimentación cdmx

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