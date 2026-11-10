28 pares de aretes falsos como oro: detienen a mujer en Querétaro

Un llamado al 9-1-1 llevó a policías a una compra-venta de oro de la colonia Centro; la mujer quedó a disposición de la Fiscalía.

Mujer con el rostro cubierto por un difuminado, de playera blanca y pantalón de mezclilla, entre una oficial de la Guardia Auxiliar, de espaldas, y un policía municipal, junto a una patrulla durante la noche.

Policías municipales la detuvieron tras el intento de vender 28 pares de aretes como oro en una compra-venta de la colonia Centro. Se presume inocente en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

Getting your Trinity Audio player ready...
Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 10, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 10 de noviembre de 2026.- Policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detuvieron a una mujer que intentó vender como oro 28 pares de aretes falsos en un negocio de compra-venta de oro.

Un llamado canalizado por el Centro de Atención a Emergencias (CAE) 9-1-1 llevó a los oficiales a un establecimiento de la colonia Centro, donde la mujer ofreció los 28 pares como de oro. Las pruebas realizadas determinaron que eran falsos.

De acuerdo con la corporación, quien realizó el reporte, gerente del establecimiento, indicó que era la segunda ocasión en que la mujer llegaba con esa intención.

Como el gerente manifestó su deseo de proceder legalmente, la SSPMQ detuvo a la mujer y la puso a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, que continuará con las diligencias. Se presume inocente en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

La SSPMQ no precisó el valor de las piezas.

queretaro seguridad sucesos criminalidad

Reciente

Pantalla con la cronología sobre el consejero del IEEQ Daniel Dorantes Guerra junto a un podio y varias personas, durante la conferencia del PAN en el Poder Legislativo de Querétaro.
Legislatura

PAN exige en Querétaro la renuncia de Daniel Dorantes al IEEQ

Enrique Correa Sada presentó una cronología que va de 2012 a 2023 y pasa por el Tribunal Electoral federal, la FEPADE y el propio Instituto.

Personas de pie sostienen trofeos frente a una lona alusiva al distintivo Sin Brecha, en San Juan del Río
San Juan del Río

Sin Brecha llega a 61 centros de trabajo de San Juan del Río

De los centros reconocidos, 42 renovaron el distintivo y 19 lo obtienen por primera vez, con más de 9 mil trabajadores adicionales.

El gobernador Mauricio Kuri González y autoridades educativas durante la presentación de proyectos de infraestructura educativa en la Universidad Tecnológica de San Juan del Río.
San Juan del Río

San Juan del Río tendrá bachillerato nuevo y 12 aulas con 91 mdp

Parte de una bolsa estatal de unos 381 millones de pesos del FAM Potenciado 2026 que el gobernador Mauricio Kuri presentó en la UTSJR.

Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, durante una actividad relacionada con la recaudación del impuesto predial.
Querétaro

Predial en Querétaro: 86% del año recaudado y 80% de descuento

Felifer Macías Olvera informa que la recaudación va 14% por encima del diagnóstico y que el descuento cubre adeudos de predial y traslado de dominio.