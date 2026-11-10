Querétaro, 10 de noviembre de 2026.- Policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detuvieron a una mujer que intentó vender como oro 28 pares de aretes falsos en un negocio de compra-venta de oro.
Un llamado canalizado por el Centro de Atención a Emergencias (CAE) 9-1-1 llevó a los oficiales a un establecimiento de la colonia Centro, donde la mujer ofreció los 28 pares como de oro. Las pruebas realizadas determinaron que eran falsos.
De acuerdo con la corporación, quien realizó el reporte, gerente del establecimiento, indicó que era la segunda ocasión en que la mujer llegaba con esa intención.
Como el gerente manifestó su deseo de proceder legalmente, la SSPMQ detuvo a la mujer y la puso a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, que continuará con las diligencias. Se presume inocente en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.
La SSPMQ no precisó el valor de las piezas.