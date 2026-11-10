Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 10 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) cumplimentó dos órdenes de aprehensión por lesiones, una en Puerto Escondido, en la Costa, y otra en San Isidro Zautla, en Valles Centrales. Los dos detenidos quedaron a disposición de las autoridades ministeriales competentes.
En la Costa, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), adscritos a la Vicefiscalía Regional de la Costa, ejecutaron una orden de aprehensión contra F.A.S.V., por su probable responsabilidad en el delito de lesiones calificadas cometido contra una mujer.
De acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 12 de septiembre de 2026, cuando la víctima fue agredida físicamente y presentó lesiones en el rostro y en otras partes del cuerpo. La aprehensión se realizó en el Sector Hidalgo de Puerto Escondido, municipio de San Pedro Mixtepec.
En Valles Centrales, la FGEO, por conducto de la Vicefiscalía General de Control Regional, ejecutó una orden de aprehensión contra A.V.S. por lesiones culposas.
El hecho se registró el 8 de octubre de 2025, cuando un conductor presuntamente invadió el carril de la víctima, quien resultó lesionada. La detención se llevó a cabo en el paraje Puente El Milagro, sobre la carretera Cristóbal Colón, en San Isidro Zautla.
La Fiscalía mantiene las investigaciones en ambos casos y señaló que busca garantizar a las víctimas el acceso a la justicia.