Ejecutan dos órdenes de aprehensión por lesiones en Oaxaca

La Fiscalía informó que las órdenes se cumplieron en Puerto Escondido y San Isidro Zautla, y que los dos detenidos quedaron a disposición de las autoridades ministeriales.

Persona con los ojos cubiertos entre dos agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, frente a una pared con regla de estatura

Agentes de la AEI custodian a una persona detenida por la Fiscalía de Oaxaca; se presume su inocencia mientras no se demuestre lo contrario.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 10, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 10 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) cumplimentó dos órdenes de aprehensión por lesiones, una en Puerto Escondido, en la Costa, y otra en San Isidro Zautla, en Valles Centrales. Los dos detenidos quedaron a disposición de las autoridades ministeriales competentes.

En la Costa, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), adscritos a la Vicefiscalía Regional de la Costa, ejecutaron una orden de aprehensión contra F.A.S.V., por su probable responsabilidad en el delito de lesiones calificadas cometido contra una mujer.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 12 de septiembre de 2026, cuando la víctima fue agredida físicamente y presentó lesiones en el rostro y en otras partes del cuerpo. La aprehensión se realizó en el Sector Hidalgo de Puerto Escondido, municipio de San Pedro Mixtepec.

En Valles Centrales, la FGEO, por conducto de la Vicefiscalía General de Control Regional, ejecutó una orden de aprehensión contra A.V.S. por lesiones culposas.

El hecho se registró el 8 de octubre de 2025, cuando un conductor presuntamente invadió el carril de la víctima, quien resultó lesionada. La detención se llevó a cabo en el paraje Puente El Milagro, sobre la carretera Cristóbal Colón, en San Isidro Zautla.

La Fiscalía mantiene las investigaciones en ambos casos y señaló que busca garantizar a las víctimas el acceso a la justicia.

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