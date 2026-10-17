Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 17 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo la vinculación a proceso contra un hombre y una mujer, identificados como L.O.R. y K.S.C.P., por su probable participación en el delito de asalto y robo específico cometido en la Sierra de Flores Magón.
El Juez de la Causa resolvió que ambos permanezcan en prisión preventiva justificada y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
Los hechos ocurrieron el 17 de septiembre de 2026. La víctima conducía por la Carretera Federal 135 Oaxaca-Cuicatlán, a la altura de Tonaltepec, en el municipio de Cuicatlán, cuando un Volkswagen Bora le cerró el paso.
Del vehículo descendieron dos personas, junto con otros sujetos que presuntamente portaban armas de fuego y objetos. Amenazaron y golpearon a la víctima.
La víctima huyó y se arrojó a un barranco ubicado a un costado del camino. Desde el fondo escuchó disparos y, después, salió del lugar en busca de ayuda.
Los agresores presuntamente se llevaron el vehículo Nissan tipo Kicks de la víctima y escaparon.
A consecuencia del ataque, la víctima sufrió lesiones que pusieron en peligro su vida, además de una pérdida patrimonial.
La investigación estuvo a cargo de la FGEO, a través de la Vicefiscalía General de Control Regional. Con ella se reunieron datos de prueba que sustentaron la solicitud de vinculación a proceso: el certificado médico de la víctima, la documentación de propiedad del vehículo, la inspección del lugar de los hechos y los informes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).
Con la prisión preventiva justificada, L.O.R. y K.S.C.P. continuarán en prisión mientras se desarrolla el plazo de tres meses de investigación complementaria.