Se arrojó a un barranco para ponerse a salvo de un asalto

La Fiscalía de Oaxaca informó que un juez fijó prisión preventiva justificada y tres meses de investigación complementaria.

Dos personas vinculadas a proceso por asalto en Cuicatlán, custodiadas por agentes de la AEI de la Fiscalía de Oaxaca

Los dos vinculados a proceso por asalto y robo específico en Cuicatlán, Oaxaca, durante su presentación con elementos de la AEI. Se presume su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional (Art. 13 del CNPP).

Fiscalía General del Estado de Oaxaca
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 17, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 17 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo la vinculación a proceso contra un hombre y una mujer, identificados como L.O.R. y K.S.C.P., por su probable participación en el delito de asalto y robo específico cometido en la Sierra de Flores Magón.

El Juez de la Causa resolvió que ambos permanezcan en prisión preventiva justificada y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Los hechos ocurrieron el 17 de septiembre de 2026. La víctima conducía por la Carretera Federal 135 Oaxaca-Cuicatlán, a la altura de Tonaltepec, en el municipio de Cuicatlán, cuando un Volkswagen Bora le cerró el paso.

Del vehículo descendieron dos personas, junto con otros sujetos que presuntamente portaban armas de fuego y objetos. Amenazaron y golpearon a la víctima.

La víctima huyó y se arrojó a un barranco ubicado a un costado del camino. Desde el fondo escuchó disparos y, después, salió del lugar en busca de ayuda.

Los agresores presuntamente se llevaron el vehículo Nissan tipo Kicks de la víctima y escaparon.

A consecuencia del ataque, la víctima sufrió lesiones que pusieron en peligro su vida, además de una pérdida patrimonial.

La investigación estuvo a cargo de la FGEO, a través de la Vicefiscalía General de Control Regional. Con ella se reunieron datos de prueba que sustentaron la solicitud de vinculación a proceso: el certificado médico de la víctima, la documentación de propiedad del vehículo, la inspección del lugar de los hechos y los informes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

Con la prisión preventiva justificada, L.O.R. y K.S.C.P. continuarán en prisión mientras se desarrolla el plazo de tres meses de investigación complementaria.

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