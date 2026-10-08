Vinculan a proceso por tentativa de feminicidio en Oaxaca

La FGEO informó que el juez de la causa estableció la prisión preventiva como medida cautelar por hechos ocurridos en Valles Centrales.

Hombre con playera azul marino, con los ojos cubiertos por una franja negra, de pie frente a un muro claro

M.R.R.Z., vinculado a proceso por tentativa de feminicidio en Santa María Atzompa, Oaxaca. Se presume su inocencia hasta que se emita sentencia que declare su responsabilidad.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Oaxaca, 8 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo la vinculación a proceso de M.R.R.Z. por su probable responsabilidad en el delito de tentativa de feminicidio, derivado de hechos ocurridos en el municipio de Santa María Atzompa, en la región de Valles Centrales.

El Juez de la causa estableció como medida cautelar la prisión preventiva.

De acuerdo con la carpeta de investigación, entre el 20 y el 30 de septiembre la víctima se encontraba en su domicilio, ubicado en Santa María Atzompa, cuando fue presuntamente agredida física y verbalmente. Las agresiones le provocaron lesiones en diversas partes del cuerpo.

Durante ellas habría sido amenazada en repetidas ocasiones con privarla de la vida.

Se solicitó la intervención de las autoridades de seguridad, cuyos elementos acudieron al domicilio y localizaron a la víctima, quien pidió auxilio.

M.R.R.Z. fue detenido y puesto a disposición de la autoridad ministerial. Después, el Juez de Control calificó como legal la detención.

Las investigaciones fueron realizadas por la FGEO a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer por Razón de Género. Tras el análisis de los datos de prueba presentados durante la audiencia, el Juez de la causa determinó la vinculación a proceso de M.R.R.Z. por el delito de tentativa de feminicidio.

La FGEO sostuvo que fortalece la investigación de hechos que atentan contra la vida e integridad de las mujeres y refrendó su compromiso de actuar con perspectiva de género, brindar atención integral a las víctimas y llevar ante la autoridad judicial los casos en los que existan elementos que permitan establecer probables responsabilidades.

La dependencia precisó que lo hace con estricto respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

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