Oaxaca, 8 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo la vinculación a proceso de M.R.R.Z. por su probable responsabilidad en el delito de tentativa de feminicidio, derivado de hechos ocurridos en el municipio de Santa María Atzompa, en la región de Valles Centrales.
El Juez de la causa estableció como medida cautelar la prisión preventiva.
De acuerdo con la carpeta de investigación, entre el 20 y el 30 de septiembre la víctima se encontraba en su domicilio, ubicado en Santa María Atzompa, cuando fue presuntamente agredida física y verbalmente. Las agresiones le provocaron lesiones en diversas partes del cuerpo.
Durante ellas habría sido amenazada en repetidas ocasiones con privarla de la vida.
Se solicitó la intervención de las autoridades de seguridad, cuyos elementos acudieron al domicilio y localizaron a la víctima, quien pidió auxilio.
M.R.R.Z. fue detenido y puesto a disposición de la autoridad ministerial. Después, el Juez de Control calificó como legal la detención.
Las investigaciones fueron realizadas por la FGEO a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer por Razón de Género. Tras el análisis de los datos de prueba presentados durante la audiencia, el Juez de la causa determinó la vinculación a proceso de M.R.R.Z. por el delito de tentativa de feminicidio.
La FGEO sostuvo que fortalece la investigación de hechos que atentan contra la vida e integridad de las mujeres y refrendó su compromiso de actuar con perspectiva de género, brindar atención integral a las víctimas y llevar ante la autoridad judicial los casos en los que existan elementos que permitan establecer probables responsabilidades.
La dependencia precisó que lo hace con estricto respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.