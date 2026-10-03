Oaxaca, 3 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó una orden de aprehensión contra J.L.C. por su probable responsabilidad en los delitos de tentativa de feminicidio y violencia familiar contra su madre, de 82 años, y su hermano, en la región de la Mixteca.
Los hechos ocurrieron el 3 de septiembre de 2026 en una zona de terracería de Santa Catarina Tejúpam, distrito de Teposcolula, de acuerdo con la carpeta de investigación. La mujer caminaba por ahí cuando se encontró con J.L.C. e iniciaron una discusión por la propiedad de los terrenos.
Durante el altercado fue agredida de manera verbal y física: golpeada en el rostro y derribada al suelo.
Según la Fiscalía, J.L.C. corrió y regresó al lugar con una pala y un machete, con los que presuntamente intentó continuar la agresión. Un hermano suyo intervino para proteger a la mujer y también resultó lesionado. La intervención de otras personas y de elementos policiales permitió detener la agresión; J.L.C. habría huido del lugar.
La mujer presentó lesiones que afectaron su función respiratoria. El hermano de J.L.C. sufrió lesiones que afectaron la piel.
A partir de los actos de investigación, la FGEO obtuvo la orden de aprehensión a través de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) la ejecutaron.
El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial, ante la cual la FGEO solicitó su vinculación a proceso y la medida cautelar correspondiente.