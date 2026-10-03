Fiscalía pide vincular a proceso a hombre detenido en Oaxaca

La Fiscalía de Oaxaca ejecutó la orden por hechos del 3 de septiembre en Santa Catarina Tejúpam, donde también resultó lesionado un hermano del detenido.

Hombre con chamarra beige y los ojos cubiertos, detenido por tentativa de feminicidio en la Mixteca de Oaxaca

La FGEO solicitó ante la autoridad judicial su vinculación a proceso y la medida cautelar correspondiente. Se presume inocente en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

Foto: FGEO
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Oaxaca, 3 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó una orden de aprehensión contra J.L.C. por su probable responsabilidad en los delitos de tentativa de feminicidio y violencia familiar contra su madre, de 82 años, y su hermano, en la región de la Mixteca.

Los hechos ocurrieron el 3 de septiembre de 2026 en una zona de terracería de Santa Catarina Tejúpam, distrito de Teposcolula, de acuerdo con la carpeta de investigación. La mujer caminaba por ahí cuando se encontró con J.L.C. e iniciaron una discusión por la propiedad de los terrenos.

Durante el altercado fue agredida de manera verbal y física: golpeada en el rostro y derribada al suelo.

Según la Fiscalía, J.L.C. corrió y regresó al lugar con una pala y un machete, con los que presuntamente intentó continuar la agresión. Un hermano suyo intervino para proteger a la mujer y también resultó lesionado. La intervención de otras personas y de elementos policiales permitió detener la agresión; J.L.C. habría huido del lugar.

La mujer presentó lesiones que afectaron su función respiratoria. El hermano de J.L.C. sufrió lesiones que afectaron la piel.

A partir de los actos de investigación, la FGEO obtuvo la orden de aprehensión a través de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) la ejecutaron.

El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial, ante la cual la FGEO solicitó su vinculación a proceso y la medida cautelar correspondiente.

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